Quanto às ações do Governo Prabowo, Hasto: Há bons sinais

Jacarta – O secretário-geral do DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, avaliou que há bons sinais sobre o desempenho do governo do presidente Prabowo Subianto nos 100 dias de governo. Principalmente no que diz respeito a programas a favor das crianças.

Hasto disse que o programa levado a cabo pelo Presidente Prabowo para erradicar a pobreza também está em linha com a política do PDI Perjuangan.

“Portanto, para superar a pobreza extrema, fornecer habitação aos pobres é um compromisso de todos os chefes regionais do PDI Perjuangan. “Também membro legislativo do PDI Perjuangan”, disse Hasto em Jacarta, domingo, 12 de janeiro de 2025.

 Declaração do Secretário Geral do PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto

Segundo ele, estes objectivos continuarão a aumentar porque o PDI Perjuangan, ao completar o seu 52º aniversário, lembra a sua identidade jovem.

“Sim, porque o programa de 100 dias ainda está em andamento. “Mas enquanto for dirigido ao povo comum, o PDI Perjuangan dará todo o seu apoio”, disse ele.

Hasto disse que, no seu 52º aniversário, o PDIP quer fazer do povo o seu cakrawati, e isso deve ser verdade. Mesmo através de vários programas populares realizados pelo Presidente Prabowo.

“Isso é uma pausa, por quê? “Porque aí também foi através da aprovação das facções da Câmara dos Deputados do RI, da qual faz parte o PDI Perjuangan”, disse.

Quando questionado se o PDIP iria cooperar com o governo de Prabowo, Hasto disse que no sistema presidencial adoptado pela Indonésia não havia oposição. Mas existem funções de equilíbrio, existem freios e contrapesos que o PDI Perjuangan realiza.

“O PDI Perjuangan, seja dentro ou fora do governo, sempre oferece críticas construtivas no interesse do povo, da nação e do Estado”, disse Hasto.

“E isso também se faz dentro do partido. Através deste aniversário também abrimos críticas públicas ao PDI Perjuangan e também realizamos autocríticas. “Portanto, as funções de autocrítica são inerentes às funções do PDI Perjuangan perante o governo, perante a Câmara dos Deputados, perante as instituições do Estado e também perante o próprio PDI Perjuangan”, continuou.