Quanto custa o MrBeast do YouTube? Escape explicou

Curioso MrBeastO suposto vazamento dos lucros do YouTube? Uma captura recente de tela que circula nas redes sociais afirma revelar sua renda mensal em massa, gerando ceticismo. Com o MRBEAST como o YouTuber mais inscrito, a fuga alimentou especulações sobre seus verdadeiros ganhos e sucesso financeiro.

Aqui está um colapso das figuras filtradas e a verdade por trás das declarações.

A filtração que relata os lucros do YouTube MrBeast explicou

Uma captura de tela da renda mensal do YouTube da MrBeast (Jimmy Donaldson) filtrado Na plataforma de mídia social X (anteriormente Twitter) por @Dramaalert.

Em 19 de fevereiro de 2025, o principal canal MRBEAST no YouTube possui mais de 363 milhões de assinantes e 72 bilhões de opiniões no total. O vazamento não confirmado sugere que ganhou aproximadamente US $ 4,23 milhões nos últimos 28 dias. No entanto, um membro da “equipe de idéias e miniaturas” de MrBeast e The Viewstats Co -Founder jogou a autenticidade da captura de tela, vocação É uma “captura de tela falsa”. Apesar das dúvidas sobre a legitimidade da fuga, segundo relatos, ele comentou que os números estavam “próximos o suficiente”, precisando apenas de pequenas correções. (através Dexterto)

Captura de tela falsa, tantas coisas ruins estão apenas inspecionando o elemento – Chucky (@chucky) 17 de fevereiro de 2025

De acordo com Patrimônio da celebridade da redeO patrimônio líquido geral do MRBAST é estimado em aproximadamente US $ 1 bilhão. Sua riqueza parece vir do seu canal do YouTube, empresas como Feastable e Lunchy e várias outras atividades comerciais.

Relatórios conflitantes indicam que sua renda pode ser muito maior, com Forbes Estime seus lucros a partir de 2024 em US $ 85 milhões, enquanto os ativos líquidos das celebridades afirmam que ganha cerca de US $ 50 milhões por mês.

Segundo os relatos, a captura de tela filtrada, na página do YouTube Studio do MRBEAST, mostrou 2.688 bilhões de visitas e mais de 162 milhões de horas de vigilância nos últimos 28 dias. A Tetone, uma serpentina de Twitch, sugeriu que 90% das receitas de um grande criador vieram de anúncios, o que significa que US $ 4,23 milhões podem ser uma fração de seus lucros. (através Sportskeeda)

Em particular, as empresas MRBASST se estendem além do YouTube. Seu último projeto, Beast Games, em associação com a Amazon, quebrou vários recordes mundiais em sua primeira temporada com mais de US $ 20 milhões em prêmios.