Quanto salário o PSSI deve pagar para contratar Erik ten Hag como técnico da seleção da Indonésia?

Jacarta – O PSSI deve considerar números fantásticos se pretende contratar Erik ten Hag como treinador da seleção indonésia. Com a extraordinária experiência de Ten Hag, o número necessário para atraí-lo não é pequeno.

Erik ten Hag, o treinador holandês que atualmente dirige o Manchester United, é conhecido pela sua extraordinária capacidade de construir uma equipa sólida.

O seu sucesso em liderar o Ajax Amsterdam para vencer a Eredivisie, chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, bem como aumentar a sua reputação no mundo do futebol internacional, fez dele um treinador muito procurado por muitos clubes e equipas em todo o mundo. mundo. mundo.

Com base no salário que recebe como técnico do Manchester United, Erik ten Hag ganha cerca de £ 9 milhões ou cerca de IDR 160 bilhões por ano. Este salário faz dele um dos treinadores mais bem pagos da Premier League.

Enquanto isso, o salário do ex-técnico da seleção indonésia, Shin Tae-yong, era de cerca de US$ 2,5 milhões por ano (cerca de IDR 40 bilhões). Este valor é considerado elevado para os salários dos treinadores das seleções da Ásia, embora ainda esteja longe dos salários dos melhores treinadores europeus.

 Técnico do Manchester United, Erik ten Hag e depois Matthijs de Ligt

Se o PSSI quiser atrair Erik ten Hag, deverá preparar um orçamento salarial entre 2 e 5 milhões de dólares por ano, o que equivale entre 30.000 e 80.000 milhões de euros por ano, dependendo do acordo e das negociações realizadas.

Este valor é, obviamente, inferior ao que Ten Hag recebeu no Manchester United, mas ainda é muito superior aos salários de outros treinadores de seleções asiáticas.

Sabia-se anteriormente que o PSSI alocou um orçamento de 665 mil milhões de rupias até 2025 para o programa nacional de futebol, incluindo a selecção sénior e vários níveis etários.

Se a PSSI decidir oferecer um salário de IDR 80 bilhões por ano para Ten Hag, esse salário absorverá cerca de 12,04% do orçamento total da PSSI, que é o dobro do salário de Shin Tae-yong.

Mas além de oferecer salários, o PSSI também deve ser capaz de oferecer apoio suficiente em termos de instalações, gestão de equipas e desenvolvimento de jogadores.

Anteriormente, vários internautas recomendaram Erik ten Hag como substituto de Shin Tae-yong porque ele era considerado como tendo uma experiência extraordinária na gestão de uma grande equipe e na construção de um jogo sólido, bem como sua capacidade de levar os principais clubes europeus ao sucesso internacional. .