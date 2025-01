Quantos episódios da 7ª temporada de Rookie restam? Cronograma explicado

Os espectadores estão ansiosos para saber quantos episódios restam O novato Temporada 7 e o dele Cronograma de Lange. A série dramática apresenta a John Nolan, que se muda para Los Angeles para realizar seu sonho de se tornar um policial. No entanto, ao longo do caminho, ele enfrenta muitos desafios e obstáculos, que servem como obstáculos aos seus sonhos. Como alguns episódios da amada série já foram emitidos, muitas pessoas esperam ansiosamente o calendário de lançamento para os episódios restantes.

Aqui estão todos os detalhes.

Quantos episódios da 7ª temporada de Rookie são deixados após o episódio 3?

A segunda temporada de estreia permanece com outros 15 episódios após a estréia do episódio 3 no ABC. No total, a temporada inclui 18 episódios.

Comparado ao seu antecessor, que teve apenas 10 episódios, essa nova temporada parece ser mais longa. Cada episódio será transmitido semanalmente sem qualquer repetição ou descanso temporário, com o final programado para maio de 2025. Em resumo, os fãs podem desfrutar de novos episódios toda terça -feira, pois o calendário de lançamento permanecerá ininterrupto.

O episódio anterior, intitulado “Out of of Pocket”, estreou na terça -feira, 21 de janeiro, e espera -se que o próximo dia 28 de janeiro. O episódio apresentou John, esperando desesperadamente por Jason Wyler antes de Bailey voltar para casa. Por outro lado, a estação recebe um novo rosto e Wesley não tem um bom pressentimento sobre Angela.

O calendário de lançamento esperado do novato 7

Episódio 1 – The Shot – 7 de janeiro de 2025

Episódio 2 – The Watcher – 14 de janeiro de 2025

Episódio 3 – Out of Pocket – 21 de janeiro de 2025

Episódio 4 – Darkness Falling – 28 de janeiro de 2025

Episódio 5 – Til Death – 4 de fevereiro de 2025

Episódio 6- The Gala-fevereiro de 11 de fevereiro de 2025

Episódio 7 -18- TBA

A segunda temporada de estreante é transmitida ao vivo na ABC e está disponível no Hulu na quarta -feira seguinte.