Quantos episódios da quarta temporada de missões míticas restam? Cronograma explicado

Curioso Quantos episódios Eles permanecem dentro Temporada 4 de missões míticas Depois do segundo? Esse atraente drama de comédia aprofunda os desafios enfrentados pelo líder de um próspero design de videogame e sua equipe disfuncional, enquanto se esforçam para manter o sucesso de seu jogo popular, ‘Mythic Quest’. Naturalmente, os fãs estão ansiosos para aprender sobre ele Total de episódios contam e o Cronograma de Lange.

Sem mais delongas, aqui estão todas as informações essenciais que os fãs devem saber sobre a mais recente iteração do programa Apple TV Plus.

Quantos episódios da quarta mythic Question serem deixados após o episódio 2?

A quarta temporada da missão mítica terá oito episódios após o episódio 2.

A série aclamada está de volta para sua quarta temporada, trazendo uma dose ainda maior de caos e disfunção. Os fãs esperaram com entusiasmo por esse retorno desde que a terceira temporada terminou quase dois anos atrás. A quarta temporada estreou na quarta -feira, 29 de janeiro de 2025, que inclui 10 episódios no total. Nesse dia, os espectadores desfrutaram dos dois primeiros episódios, com episódios subsequentes programados para implementar semanalmente a partir de então.

Cronograma de lançamento esperado da 4ª temporada de míses

Após a estréia dos dois primeiros episódios, os espectadores podem esperar um novo episódio da transmissão da 4ª temporada toda quarta -feira, antes da Grande Final na quarta -feira, 26 de março de 2025.

Veja o cronograma de lançamento completo para a 4ª temporada, fornecida abaixo:

Episódio 1: “Limits” (é transmitido em 29 de janeiro de 2025)

Episódio 2: “1000%” (é transmitido em 29 de janeiro de 2025)

Episódio 3: “Breakthrough” (é transmitido em 5 de fevereiro de 2025)

Episódio 4: “A Festa do Vilão” (é transmitida em 12 de fevereiro de 2025)

Episódio 5: “Second Skeleton” (é transmitido em 19 de fevereiro de 2025)

Episódio 6: “The Fish and the Whale” (é transmitido em 26 de fevereiro de 2025)

Episódio 7: “A sala onde acontece” (é transmitida em 5 de março de 2025)

Episódio 8: “Rebrand” (é transmitido em 12 de março de 2025)

Episódio 9: “Telephone” (é transmitido em 19 de março de 2025)

Episódio 10: “Heaven and Hell” (é transmitido em 26 de março de 2025)

O elenco do programa apresenta Rob McElhenney, Ashly Burch, Jessie Ennis, Imani Hakim, David Hornsby, Charlotte Nicdao, Danny Podi, F. Murray Abraham, Naomi Ekperigin e muito mais.

Enquanto aguardam novos episódios da quarta temporada, os espectadores podem ver todos os episódios da temporada 1-3 da mythic Quest no Apple TV Plus.