A tão aguardada série dramática de Peacock Lockerbie: uma busca pela verdade estreou. A emocionante história gira em torno da trágica explosão do voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, onde o Dr. Jim Swire, que perdeu sua filha Flora, busca justiça com sua esposa, Jane. Os fãs estão ansiosos para saber o número total de episódios e a data final da série.

Aqui estão as últimas novidades sobre a programação de lançamento de episódios de Lockerbie: A Search for Truth.

Quantos episódios de Lockerbie: A Search for Truth restam após o episódio 1?

Após o episódio 1, restam quatro episódios em Lockerbie: A Search for Truth.

Lockerbie: A Search for Truth é uma série de televisão de cinco episódios baseada em eventos reais que estreará em 2 de janeiro de 2025 às 21h (horário do leste dos EUA). Esta biografia altamente antecipada é estrelada por Colin Firth no papel principal de Jim Swire, um médico cuja filha perdeu a vida no trágico ataque. A série acompanha sua busca por respostas sobre os acontecimentos que cercaram aquele dia fatídico.

Quando sai o final de Lockerbie: A Search for Truth?

O final será lançado na quinta-feira, 30 de janeiro de 2025.

Lockerbie: A Search for Truth vai ao ar todas as quintas-feiras e termina em 30 de janeiro de 2025. A narrativa gira em torno do incidente devastador em dezembro de 1988, quando uma bomba derrubou o voo 103 da Pan Am apenas 38 minutos após a decolagem, quando passava por Lockerbie, na Escócia. O ato horrível custou a vida de todos os 243 passageiros e 16 tripulantes a bordo. Além disso, os destroços do avião caíram em uma área residencial próxima, matando mais 11 pessoas.

Posteriormente, Jim Swire e sua esposa, Jane, embarcaram em uma jornada determinada em busca de justiça para as vítimas, incluindo sua amada filha, Flora. A série é uma coprodução da Sky Studios, Peacock e Carnival Films, inspirada no livro de Jim Swire.

O elenco inclui Colin Firth, Catherine McCormack, Sam Troughton, Rosanna Adams, Nabil Al Raee, Harry Redding e outros.

Assista a todos os episódios de Lockerbie: A Search for Truth na BBC, Sky Atlantic e Peacock.