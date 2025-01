Quantos episódios de Prime Target restam? Cronograma explicado

curioso sobre Quantos episódios faltam para o final? de Objetivo principal depois do segundo episódio? Esta série de suspense segue um estudante de graduação em matemática que descobre um plano para sabotar sua pesquisa sobre números primos. Isso potencialmente lhe dá acesso a todos os computadores do mundo. Como tal, os fãs interessados ​​estão ansiosos para conhecer o cronograma de lançamento do episódio para objetivo principal.

Então, aqui estão todos os detalhes dos episódios restantes do programa Apple TV + e quando chegará o final.

Quantos episódios de Prime Target restam após o episódio 2?

Após o episódio 2, restarão seis episódios de Prime Target.

Com um total de 8 episódios, a série estreou na terça-feira, 21 de janeiro de 2025, às 21h horário do leste dos EUA. Além disso, começou com a estreia de um episódio duplo.

Criada por Steve Thompson, esta emocionante minissérie segue Edward Brooks, um pós-graduado em matemática em Cambridge. Um dia, ele descobre um padrão de números primos que ameaça a segurança digital global. Isso atrai a atenção da NSA e de outras organizações misteriosas, levando Edward a uma perseguição de alto risco.

Cronograma de lançamento do Prime Target explicado

Após o episódio 2, os seis episódios restantes de Prime Target estrearão semanalmente, com um novo episódio disponível todas as quartas-feiras. Enquanto isso, o fim do programa ocorrerá em 5 de março de 2025.

Confira a programação completa de lançamento do Prime Target fornecida abaixo:

Episódio 1: “A New Pattern” (exibido em 22 de janeiro de 2025)

Episódio 2: “Syracuse” (exibido em 22 de janeiro de 2025)

Episódio 3: “The Sequence” (exibido em 29 de janeiro de 2025)

Episódio 4: “Kaplar” (vai ao ar em 5 de fevereiro de 2025)

Episódio 5: “House of Wisdom” (exibido em 12 de fevereiro de 2025)

Episódio 6: “The Last Link” (exibido em 19 de fevereiro de 2025)

Episódio 7: “Prime Finder” (vai ao ar em 26 de fevereiro de 2025)

Episódio 8: “The Key” (vai ao ar em 5 de março de 2025)

O elenco da série conta com Leo Woodall, Quintessa Swindell, Sidse Babett Knudsen, David Morrissey, Stephen Rea, Jason Flemyng e muitos outros.