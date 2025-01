Quantos episódios de sua amigável Homem-Aranha do bairro restam?

Eu quero saber Quantos episódios de Maravilha Seu bairro amigável do Homem-Aranha série ficar depois do segundo? Este programa animado explora a viagem de Peter Parker para se tornar Homem-Aranha no MCU, combinando uma história única com a nostalgia dos quadrinhos. Como esperado, os fãs estão curiosos sobre sua trama e os episódios contam.

Então, aqui está tudo o que você precisa saber sobre seu amigável Homem-Aranha do bairro.

Quantos episódios de seu amigável Homem-Aranha do bairro são deixados após o episódio 2?

Após o episódio 2, seu amigável Homem-Aranha do bairro terá 8 episódios restantes.

A longa série estreou na quarta -feira, 29 de janeiro, 2025, às 12h e 3 da manhã no Disney+. A temporada de estréia inclui 10 episódios e os dois primeiros estreou juntos. Portanto, oito episódios permanecem.

Em um formato de programação exclusivo, os espectadores podem ver os episódios 3, 4 e 5 em 5 de fevereiro, seguidos pelos episódios 6.7 e 8 em 12 de fevereiro. Além disso, os dois últimos episódios da temporada chegarão em 19 de fevereiro.

Em uma entrevista exclusiva recente com ColidaHudson Thames, que expressa o Homem-Aranha / Peter Parker, compartilhou seus pensamentos sobre a obtenção de uma nova perspectiva sobre o Bumble Beber. Ele revelou: “Eu pensei que era incrível. Quero dizer, meu maior medo era que estava chateado e acordado, e não foi, e eu pensei: ‘Sim, isso é ótimo, está tão bem escrito’, como se pareça real.

Qual é o seu bairro amigável do Homem-Aranha?

A série Marvel explora Peter Parker, também conhecido como história de fundo do Homem-Aranha, com vilões, aliados e interesses amorosos. Criado por Jeff Trammell, esta adaptação animada apresenta um Peter Parker de 15 anos. Ele obtém poderes de uma picada de aranha radioativa, que inclui arrasto de parede e força aprimorada. Enquanto Peter protege o mundo, ele enfrenta inimigos como Scorpion e Doutor Octopus e se junta a heróis como Doutor Strange e Demolidor.

O elenco de voz da série inclui Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy, Charlie Cox, Kari Wahlgren, Paul F. Tompkins e muito mais.