Curioso para saber quantos episódios? O poço Resta depois do terceiro episódio? Este cativante drama médico mergulha os espectadores na vida de profissionais de saúde que navegam no ambiente caótico do Trauma Medical Center de Pittsburgh. A série destaca as lutas dos profissionais médicos, a dinâmica do local de trabalho e o desgaste emocional de cuidar de pacientes gravemente enfermos. Então, qual é o cronograma completo de lançamento de The Pitt?

Aqui estão os detalhes.

Quantos episódios de The Pitt restam após o episódio 3?

Após a estreia do episódio 3, The Pitt fica com doze episódios.

A série estreou em 9 de janeiro de 2025, com lançamento de episódio duplo, indo ao ar todas as quintas-feiras às 21h horário do leste dos EUA. Esta temporada consiste em um total de 15 episódios e está programada para terminar em 10 de abril de 2025. The Pitt mergulha os espectadores em um ambiente hospitalar atraente, semelhante a uma sala de emergência, cativando o público que gosta desta experiência televisiva excepcional no MAX. No entanto, a assinatura mensal com planos sem anúncios custa US$ 16,99 por mês.

Cronograma de lançamento de Pitt revelado

Confira a programação completa de lançamento de The Pitt mencionada abaixo: