Quantos episódios dos dias de Sakamoto restam?

Maravilha Quantos episódios fique mais tarde Dias de Sakamoto Episódio 4? Os fãs de anime da Netflix seguem ansiosamente os quadrinhos e a ação de Taro Sakamoto enquanto fazemos malabarismos com a vida familiar enquanto enfrentava velhos inimigos. Desde a primeira temporada, é dividida em duas partes, muitos questionam quanto mais na história espera.

Vamos dividir os episódios restantes, o cronograma de lançamento completo dos dias Sakamoto e o que esperar à medida que a série continua até 2025.

Quantos episódios dos dias de Sakamoto permanecem após o episódio 4?

Após o episódio 4, sete episódios permanecem na Parte 1 dos dias de Sakamoto, já que o primeiro curso consiste em 11 episódios.

Esses episódios continuarão a ser emitidos semanalmente até 22 de março de 2025. Além da Parte 1, a Parte 2 adicionará mais 11 episódios quando for lançado em julho de 2025. Se o mesmo formato seguir, a primeira temporada completa terá 18 episódios que permanecerão em o ar.

Programa de lançamento de episódios de Sakamoto Days explicado

Sakamoto Days segue um calendário semanal de lançamento, com novos episódios que caem todos os sábados na Netflix. A série estreou em 11 de janeiro de 2025 e concluirá a Parte 1 em 22 de março de 2025, antes de fazer uma pausa até a Parte 2 começar em julho de 2025.

A Netflix ainda não anunciou a data exata de lançamento da Parte 2, mas um formato semanal semelhante provavelmente seguirá. Essa abordagem coincide com a maneira pela qual a Netflix gerencia o anime de corte dividido, oferecendo um lançamento constante de conteúdo, dando tempo ao equipamento de produção para terminar o segundo semestre.

Com sua estrutura de 22 episódios, o Sakamoto Days está entre as várias séries de anime recentes que adotam o modelo da temporada dividida para manter a qualidade e o comprometimento dos fãs. Se o anime funcionar bem, você pode abrir caminho para futuras temporadas que cobrem mais na história atual do mangá.

Atualmente, o Sakamoto Days está sendo transmitido exclusivamente na Netflix, e os episódios não estão disponíveis em outras plataformas, como Crunchyroll ou Hulu. Os fãs podem esperar novos episódios todos os sábados às 6:00 da manhã do Pacífico / 9:00 da manhã Oriental / 14:00 GMT, mantendo -se alinhado com a programação de televisão do Japão.