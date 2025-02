Quantos episódios há na primeira temporada da primeira temporada do casamento de Georgie e Mandy e quando eles saem?

Os espectadores se perguntam Quantos episódios há na primeira temporada de casamento de Georgie e Mandy? E quando cada novo episódio será lançado. A comédia americana diz à vida cotidiana de um jovem casal, Georgie Cooper e Mandy McAllister, que enfrentam os desafios e alegrias de seu relacionamento, paternidade e família.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cronograma de lançamento da série.

Quantos episódios há na primeira temporada de casamento de Georgie e Mandy?

A primeira temporada de Georgie e Mandy tem 22 episódios.

O jovem spin-off de Sheldon apresenta 22 episódios, 9 já se aposentaram e 13 ainda não foram lançados. O episódio 8, intitulado “A Convenção de Pneus e Terra Moral”, concentra -se nas tensões entre Mandy e Georgie. Mandy continua a duvidar do casamento dela e de Georgie. Enquanto isso, Georgie descobre algo chocante sobre a jornada anual da Convenção de Jim Tire.

O elenco da primeira temporada da primeira temporada do casamento de Georgie e Mandy inclui Montana Jordan como Georgie Cooper, Emily Osment como Mandy McAllister, Dougie Baldwin como Connor McAllister, Rachel Bay Jones como Audrey McAllister e Will Sasso como Jim McAllister.

Quando são os primeiros episódios da primeira temporada do casamento de Georgie & Mandy?

Os novos episódios da primeira temporada do casamento e Mandy de Georgie geralmente saem toda quinta -feira. À medida que a série se enquadra no banner da CBS, há possibilidades de ver uma pausa entre esse calendário de episódios devido a prêmios/shows esportivos ou qualquer outro evento de destaque.

No entanto, por enquanto, o cronograma de lançamento dos episódios restantes é o seguinte:

Episódio 10 – 13 de fevereiro de 2025

Episódio 11 – fevereiro. 20, 2025

Episódio 12-27, 2025

Episódio 13 – 6 de março de 2025

Episódio 14 – 13 de março de 2025

Episódio de 15 a 20 de março de 2025

Episódio 16 – 27 de março de 2025

Episódio 17 – 3 de abril de 2025

Episódio 18 – 10 de abril de 2025

Episódio de 19 a 17 de abril de 2025

Episódio de 20 a 24 de abril de 2025

Episódio 21 – 1 de maio de 2025

Episódio 22 – 8 de maio de 2025

Como ver os novos episódios da primeira temporada de Georgie & Mandy

Você pode ver a primeira temporada da 1ª temporada do casamento de Georgie e Mandy através da CBS e no dia seguinte na Paramount Plus.

A sinopse oficial da série diz:

“Georgie e Mandy elevam sua jovem família no Texas enquanto navegam nos desafios da idade adulta, a criação de filhos e casamento”.