Quantos episódios restam da 12ª temporada de When Calls The Heart?

Curioso para saber quantos episódios permanecer em Quando chama o coração, temporada 12? Depois de um retorno dramático a Hope Valley, os fãs já estão contando as semanas e se perguntando que reviravoltas aguardam Elizabeth, Nathan e o resto da cidade.

Com novos episódios indo ao ar semanalmente, aqui está um resumo dos confirmados cronograma de lançamento e o que esperar à medida que a temporada avança.

Quantos episódios da 12ª temporada de When Calls The Heart restam após o episódio 2?

Após o episódio 2, pode haver mais 10 episódios restantes na 12ª temporada de When Calls the Heart, assumindo que a temporada mantenha a estrutura de 12 episódios estabelecida desde a 8ª temporada. O episódio 3, intitulado “All That Glitters”, irá ao ar a seguir, marcando o terceira entrada nesta programação antecipada.

A série historicamente manteve um formato de 12 episódios nas últimas temporadas, então a 12ª temporada provavelmente seguirá o exemplo. No entanto, nenhuma confirmação oficial foi fornecida para a contagem completa de episódios, portanto isso permanece especulativo com base em precedentes.

Revelado o cronograma de lançamento da 12ª temporada de When Calls The Heart

A 12ª temporada de When Calls the Heart começou em 5 de janeiro de 2025, com episódios semanais transmitidos no Hallmark Channel. Oito episódios teriam datas de lançamento confirmadas, terminando em 23 de fevereiro de 2025, com os episódios restantes esperados para março.

Aqui está o cronograma de lançamento confirmado até agora:

Episódio 1: “The Mountie Way” – 5 de janeiro de 2025

Elizabeth prepara o pequeno Jack para a escola; Nathan treina um novo cadete.

Episódio 2: "Você recebe o que dá" – 12 de janeiro de 2025

Elizabeth ensina através da natureza e Rosemary inicia um programa de rádio.

Episódio 3: "All That Glitters" – 19 de janeiro de 2025

Elizabeth e Nathan descobrem um segredo; Rosemary se preocupa com Lee.

Episódio 4: "Dancing Teenagers" – 26 de janeiro de 2025

Elizabeth planeja o baile de aniversário de Allie e ocorre um assalto a um trem.

Episódio 5: TBC – 2 de fevereiro de 2025

Nathan se disfarça; Uma infeliz herdeira chega à cidade.

Episódio 6: TBC – 9 de fevereiro de 2025

Allie e Oliver enfrentam uma ameaça e Elizabeth luta contra um resfriado.

Episódio 7: TBC – 16 de fevereiro de 2025

O encontro noturno de Elizabeth e Nathan leva a uma missão secreta.

Episódio 8: TBC – 23 de fevereiro de 2025

O trabalho de Rosemary ganha um novo lugar e Lucas enfrenta oposição.

When Calls the Heart continua sendo a base da programação do Hallmark Channel, amado por suas histórias emocionantes e arcos de personagens em evolução. Seja o relacionamento de Elizabeth e Nathan ou os novos desafios em Hope Valley, a 12ª temporada promete entregar episódios envolventes que deixarão os fãs aguardando ansiosamente cada novo capítulo.