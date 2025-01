Quantos episódios restam da 2ª temporada de Severance? Cronograma explicado

Fãs de 2ª temporada de indenização estão ansiosos para descobrir quantos episódios restam do aclamado programa Apple TV +. Criada por Dan Erikson, a série de suspense é centrada na Lumon Industries, uma empresa que exerce a capacidade de dividir a consciência entre trabalho e vida pessoal. Eles escondem seus motivos obscuros de seus funcionários, abrigando-os em um ambiente retrô e pretensioso.

À medida que a popular série entra na 2ª temporada, aqui estão os detalhes sobre sua programação de lançamento.

Quantos episódios da 2ª temporada de Severance restam após o episódio 1?

Os nove episódios da 2ª temporada de Severance permanecem após a estreia do episódio 1, intitulado “Olá, Sra.“

A nova parcela consiste em um total de dez episódios, ao contrário de seu antecessor, que teve apenas nove episódios. Cada episódio será transmitido no Apple TV +. Para novos usuários, o serviço de streaming oferece um teste de 7 dias para navegar em sua biblioteca. No entanto, se você for um usuário regular, precisará adquirir uma assinatura válida. Enquanto isso, se você comprou um novo dispositivo Apple recentemente, também terá uma avaliação gratuita de três meses.

A 2ª temporada de Severance testemunhará o retorno de Mark e sua equipe, após sua incrível experiência no mundo exterior. Ao chegar, você aprenderá mais sobre as últimas mudanças organizacionais que levaram à contratação de novos funcionários.

Cronograma de lançamento da 2ª temporada de rescisão explicado

Aqui estão as datas de lançamento global de cada episódio da 2ª temporada de Severance:

Indenização S0201 – “Olá, Sra. Cobel” – 17 de janeiro de 2025

Separação S0202 – “Adeus, Sra. Selvig” – 24 de janeiro de 2025

Compensação T203 – “Quem está vivo?” – 31 de janeiro de 2025

Severance S0204 – “Woe’s Hollow” – 7 de fevereiro de 2025

Severance S0205- “Cavalo de Tróia” – 14 de fevereiro de 2025

Indenização S0206- TBA – 21 de fevereiro de 2025

Indenização S0207 – TBA – 28 de fevereiro de 2025

Indenização S0208 – TBA – 7 de março de 2025

Indenização S0209 – TBA – 14 de março de 2025

Compensação S0210 – A definir – 21 de março de 2025

No entanto, todos os episódios da 2ª temporada de Severance provavelmente serão lançados às quintas-feiras às 21h ET/20h CT/18h PT nos EUA. O lançamento na noite de quinta-feira pode ser uma surpresa para os fãs dos EUA, como a própria Apple afirma que será. lançamento na sexta-feira. No entanto, para aqueles ansiosos por assistir ao último episódio enquanto ele vai ao ar, quinta-feira à tarde/noite é a primeira oportunidade.

Para o público fora dos EUA, os episódios da 2ª temporada de Severance serão lançados às sextas-feiras às 2h GMT, 7h30 IST, etc.