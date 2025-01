O caminho para casa A terceira temporada está gerando interesse nas redes sociais. A série dramática de fantasia segue a vida de mulheres sensatas e independentes que abrangem três gerações em Port Haven. Apesar dos desafios, as mulheres mantêm a cabeça erguida e aprendem lições importantes enquanto tentam se conectar umas com as outras. Com o lançamento de dois episódios da 3ª temporada de The Way Home até agora, os fãs estão curiosos para saber quantos episódios faltam.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a programação de lançamento e quantos episódios restam da 3ª temporada de The Way Home.

Quantos episódios da 3ª temporada de The Way Home restam após o episódio 2?

de acordo com certoRestam oito episódios da 3ª temporada de The Way Home após o episódio 2. No entanto, a data de lançamento dos dois episódios ainda está pendente.

A série continua a tendência de ter um total de 10 episódios, como visto nas duas temporadas anteriores. O primeiro episódio da 3ª temporada, intitulado “You Haven’t Seen Nothing Yet”, retoma a emocionante jornada de Kat, Alice e Del. Neste episódio, eles descobrem que seu presente é determinado pelos acontecimentos de seu passado.

Chyler Leigh, Evan Williams, Sadie Laflamme-Snow e Andie MacDowell retornam ao show para reprisar seus papéis.

Cronograma de lançamento da 3ª temporada de The Way Home revelado

O primeiro episódio foi lançado e o segundo episódio está agendado para 10 de janeiro. Novos episódios estrearão todas as sextas-feiras às 21h EST.

Aqui está o cronograma de lançamento da 3ª temporada de The Way Home:

Episódio 1: Você ainda não viu nada: 3 de janeiro de 2025

Episódio 2: Do jeito que éramos: 10 de janeiro de 2025

Episódio 3: Viva e Deixe Morrer: 17 de janeiro de 2025

Episódio 4: Terei que dizer que te amo em uma música: 24 de janeiro de 2025

Episódio 5: Cambaleando nos anos: 31 de janeiro de 2025

Episódio 6: TBC: 7 de fevereiro de 2025

Episódio 7: TBC: 14 de fevereiro de 2025

Episódio 8: TBC: 21 de fevereiro de 2025

As datas de lançamento dos dois últimos episódios ainda não foram confirmadas, mas as datas provisórias de lançamento podem ser inferidas a partir do padrão.