Quantos episódios restam da 4ª temporada do Dr. Stone?

Fãs de todo o mundo estão ansiosos para descobrir quantos episódios estão lá em Stone, temporada 4. O anime japonês segue o despertar do estudante do ensino médio Taiju de um estado petrificado depois que uma luz misteriosa transforma a humanidade em pedra. Com a recente estreia da 4ª temporada, os espectadores estão ansiosos para saber seu contagem de episódios assim como cronograma de lançamento.

Aqui estão todos os detalhes que você precisa saber sobre a quarta temporada da série de anime.

Quantos episódios da 4ª temporada do Dr. Stone restam após o episódio 1?

Após o episódio 1, os fãs podem esperar que a 4ª temporada do Dr. Stone inclua mais 19 episódios.

A 4ª temporada do Dr. Stone estreou na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, às 7h, horário do Pacífico. O primeiro episódio foi lançado nessa data, enquanto novos episódios serão lançados semanalmente, todas as quintas-feiras. Esta temporada terá 20 episódios divididos em três partes. Além disso, os criadores intitularam a 4ª temporada como Dr. Stone: Science Future, marcando-a como a parte final do programa.

Cronograma de lançamento da 4ª temporada do Dr. Stone explicado

Depois de uma incrível sequência de três temporadas desde 2019, a 4ª temporada de Dr. Stone será o capítulo final. Esta série levou os espectadores a aventuras verdadeiramente épicas, com a história mais recente apresentando a jornada de Senku à América para iniciar um programa espacial ao lado de seus novos amigos. Assim, os fãs poderão se aprofundar na história e se despedir desse querido show.

Confira a programação de lançamento confirmada para os episódios iniciais listados abaixo:

Episódio 1: “Ryusui vs Senku” (exibido em 9 de janeiro de 2025)

Episódio 2: “Jornada Científica” (exibido em 16 de janeiro de 2025)

Episódio 3: TBA (vai ao ar em 23 de janeiro de 2025)

Episódio 4: TBA (vai ao ar em 30 de janeiro de 2025)

Episódio 5: TBA (vai ao ar em 6 de fevereiro de 2025)

Episódio 6: TBA (vai ao ar em 13 de fevereiro de 2025)

Os fabricantes ainda não anunciaram o cronograma de lançamento e os detalhes dos episódios da 4ª temporada.

Dr. Stone é uma adaptação do mangá de mesmo nome escrito por Riichiro Inagaki e ilustrado por Boichi. A trama se passa 3.700 anos depois que uma luz misteriosa petrifica toda a humanidade e o brilhante Senku Ishigami desperta em um mundo de pedra. Ele está determinado a reconstruir a civilização do zero.

O elenco de vozes do anime inclui Yusuke Kobayashi, Manami Numakura, Makoto Furukawa, Kana Ichinose, Yuichi Nakamura e outros.