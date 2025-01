Quantos episódios restam de Beast Games? Cronograma explicado

Jogos de Bestaso reality show criado pelo YouTuber Jimmy “Mrbesta” Donaldson, continua a gerar interesse entre os telespectadores. Tem milhares de competidores participando de inúmeros desafios. Eles precisam usar sua inteligência e força para conseguir o prêmio em dinheiro de 5 milhões de dólares. Como a série mantém os fãs presos, muitos ficam curiosos para saber quando o próximo episódio, principalmente o clímax, irá ao ar. Então, quantos episódios de Beast Games restam?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cronograma de lançamento da Beast Games.

Quantos episódios de Beast Games restam após o episódio 6?

Restam quatro episódios de Beast Games após o episódio 6.

O reality show consiste em um total de 10 episódios. O episódio 6 continua focando nos 2 principais competidores que ficam chocados ao ver quem acabaria ganhando a ilha particular junto com 1,8 milhão de dólares com suas pastas contendo escrituras e cruzes. A primeira pessoa a conseguir duas ações ganhará a ilha e retornará ao jogo para lutar pelo grande prêmio em dinheiro. Por outro lado, o perdedor será eliminado do jogo.

Espera-se que o final da temporada de Beast Games tenha um longo prazo. Os fãs estão esperando ansiosamente para descobrir quem será coroado o vencedor deste game show distorcido.

Cronograma de lançamento dos jogos Beast explicado

Abaixo está o cronograma de lançamento da Beast Games do episódio 1 ao episódio 10.