Quantos episódios restam de Dragon Ball Daima? Cronograma explicado

Dragon Ball Daima tem despertado interesse. A série animada gira em torno de Goku e seus amigos que acabam encolhendo após uma conspiração. Logo, eles mergulham profundamente no misterioso Reino Demoníaco e viram suas vidas de cabeça para baixo. À medida que o programa envolve os fãs com sua narrativa, muitos querem saber quando o próximo episódio será lançado. Então, quantos episódios restam de Dragon Ball Daima?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cronograma de lançamento de Dragon Ball Daima.

Quantos episódios de Dragon Ball Daima restam após o episódio 14?

Restam seis episódios de Dragon Ball Daima após o episódio 14.

O episódio 15, intitulado Third Eye, continuará as aventuras de Goku e seus amigos. A equipe tem lutado contra as tropas da Gendarmaria, sugerindo conflitos entre a equipe de Goku e as forças de Gomah. O Evil Third Eye poderia estar com o guia do grupo de Goku, Hybis, já que ele carrega um globo ocular em movimento em seu cinto.

O grupo também planeja derrubar Tamagami Número Um, sem saber que ele já foi derrotado. Os problemas de Goku podem se intensificar se Glorio trair a equipe dando as três Dragon Balls para Arinsu. Será intrigante ver como a ação se desenrola e se a equipe de Goku consegue proteger a si mesma e às Dragon Balls.

Cronograma de lançamento de Dragon Ball Daima explicado

A série terá um total de 20 episódios, conforme confirmado pelo representante de Akira Toriyama, Daniel Castañeda, na América Latina em 2023. Porém, a entrevista foi finalmente retirada. (através Caixa J)

Recentemente, o site oficial do Hulu acabou vazando o episódio 20 de Dragon Ball Daima ou a data de lançamento final prevista para 28 de fevereiro de 2025, mas a informação acabou sendo removida. Por enquanto, novos episódios de Dragon Ball Daima são lançados todas as sextas-feiras no Crunchyroll às 8h45, horário do Pacífico, e às 11h45, horário do leste. (através certo)

O cronograma de lançamento do programa é o seguinte: