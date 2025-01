Os fãs estão ansiosos para saber quantos Globos de Ouro Jeremy Allen White ganhou ao longo de sua carreira de ator. Mais conhecido por suas aclamadas atuações na série FX The Bear e Showtime’s Shameless, White continua a colocar seu coração e alma em seus projetos, incluindo a próxima cinebiografia de Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Muitos fãs reservam um momento para comemorar suas notáveis ​​conquistas na prestigiada cerimônia de premiação. Aqui está uma olhada no total de vitórias do ator no Globo de Ouro.

Jeremy Allen White ganhou algum Globo de Ouro em 2025?

Sim, White ganhou um Globo de Ouro de Melhor Ator em Série de Televisão: Musical ou Comédia pela terceira temporada de The Bear.

Com três vitórias consecutivas na mesma categoria, White fez história no Globo de Ouro. Infelizmente, ele não esteve presente para conquistar sua terceira vitória, cabendo a Jennifer Coolidge, apresentadora do prêmio, aceitá-la em seu nome. De acordo com apenas Jaredalgumas fontes revelam que ele não pôde comparecer à cerimônia porque estava “em produção na costa leste”.

Aqui estão os indicados para Globo de Ouro de Melhor Ator em Série de Televisão – Musical ou Comédia:

Adam Brody, ninguém quer isso

Ted Danson, um homem por dentro

Steve Martin, apenas assassinatos no prédio

Jason Segel, encolhendo

Martin Short, apenas assassinatos no prédio

Jeremy Allen White, O Urso (Vencedor)

Quantos Globos de Ouro Jeremy Allen White ganhou no total?

White ganhou três Globos de Ouro, todos por seu excelente desempenho em O Urso. Todos os três foram premiados como Melhor Ator Masculino em Série de TV (Musical ou Comédia).

White ganhou o Globo de Ouro em 2023, 2024 e 2025 por sua interpretação da chef Carmen “Carmy” Berzatto na série FX The Bear ao longo de suas três temporadas. No ano passado, o prêmio foi entregue a ele por Damon Wayans, Jesse Tyler Ferguson e George Lopez. Durante seu sincero discurso de aceitação, ele expressou sua gratidão e disse: “Meu coração está batendo forte no peito. Obrigado, obrigado à Academia, meus colegas indicados. É uma grande honra para mim estar em sua companhia.” (através Notícias de Anne)