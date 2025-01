Quantos Globos de Ouro Wicked ganhou em 2025?

Recentemente foi realizado o 82º Globo de Ouro, celebrando os melhores talentos de 2024, de diretores a atores. O evento foi repleto de estrelas, com grandes vitórias e algumas derrotas surpreendentes. Uma indicação que chamou muita atenção foi a de Malvado Parte um, com os fãs antecipando ansiosamente quantos prêmios ele ganharia. Então, Wicked ganhou algum prêmio no Globo de Ouro de 2025?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a vitória do filme de aventura e fantasia no prestigiado evento.

Wicked ganhou algum prêmio no 82º Globo de Ouro de 2025?

Sim, Wicked ganhou um prêmio no 82º Globo de Ouro de 2025.

O filme recebeu o prêmio de Realização Cinematográfica e de Bilheteria. Esta categoria reconhece filmes que arrecadaram pelo menos US$ 150 milhões em todo o mundo, com faturamento doméstico de US$ 100 milhões. Para quem não sabe, essa categoria foi apresentada no Globo de Ouro de 2024, e Barbie se tornou o primeiro filme a receber o prêmio.

Nesta categoria, Wicked enfrentou vários filmes populares, incluindo Alien: Romulus, Beetlejuice Beetlejuice, Deadpool & Wolverine, Gladiator II, Inside Out 2, Twisters e The Wild Robot.

Wicked conseguiu impressionar críticos e telespectadores com uma classificação IMDB de 7,8/10 e 88% no Rotten Tomatoes. Além disso, o filme entrou na lista dos 10 melhores filmes de 2024 do American Film Institute.

Wicked obteve um total de 4 indicações e venceu em uma categoria. As outras três categorias incluíram Melhor Filme – Musical ou Comédia, Melhor Performance de Atriz em Filme – Musical ou Comédia para Cynthia Erivo e Melhor Performance de Atriz Coadjuvante para Ariana Grande. Porém, na primeira categoria acabou perdendo para Emilia Pérez. Além disso, Demi Moore ganhou o prêmio de Melhor Atriz em Filme Musical ou Comédia por The Substance. De Melhor Atriz Coadjuvante, Zoe Saldaña levou o prêmio.