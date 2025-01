Silo Temporada 2 lançou seu nono episódio, mostrando Bling cheio de culpa embarcando em uma missão pessoal. Ele recebe uma pista emocionante de Juliette e o episódio traz uma revelação chocante sobre a quantidade de silos construídos pelos fundadores. Então, quantos silos existem na 2ª temporada de Silo?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre essa descoberta intrigante na série dramática distópica.

Quantos silos os fundadores construíram antes da 2ª temporada de Silo?

O número exato de silos construídos pelos fundadores ainda não está claro na 2ª temporada de Silo.

Como os fãs sabem, a série é baseada na trilogia de romances de Hugh Howey. Os livros revelam que os fundadores construíram um total de 50 silos. No entanto, as coisas ficam um pouco confusas na segunda temporada da série.

O episódio 9 da 2ª temporada de Silo, intitulado “The Safeguard”, começa com uma revelação intrigante sobre a construção dos silos. Lukas é visto lendo a carta de Quinn e descobre que os fundadores criaram 50 silos. No entanto, o antagonista do programa, Bernard, acredita que a contagem total seja de 51, possivelmente incluindo o Silo 1.

Nos livros, o Silo 1 é apresentado como o centro a partir do qual os fundadores da Operação Cinquenta monitoram e controlam os demais silos. Eles têm autoridade para garantir que não ocorram rebeliões em nenhum dos silos. Os fundadores podem manipular as pessoas durante revoltas ou até mesmo derrubar um silo inteiro se as coisas ficarem fora de controle. Se um silo for encerrado, o algoritmo tentará substituí-lo selecionando um dos silos restantes.

A série difere dos livros por mencionar um silo adicional, sugerindo maior domínio dos fundadores. O algoritmo pode não ter autoridade para encerrar o Silo 1.

Os fãs podem descobrir reviravoltas mais interessantes assistindo aos próximos episódios da 2ª temporada de Silo no Apple TV +.