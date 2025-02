Quarta -feira é o dia de reparo de reclamações para membros de comércio e indústria

Como parte da medida de facilitação do comércio, foi decidido permitir que um membro do comércio e o setor se reunissem com os altos funcionários do Departamento de Alfândega e GST na quarta -feira que trabalham sem nomeação prévia e expressam sua queixa.

Na sexta -feira, o comissário adicional emitido pelo comissário adicional M. Sreekanth. . Isso ajudaria a identificar pontos de estrangulamento e ajudar a uma rápida resolução de reclamações.

O Sr. Sreekanth pediu a todos os membros das associações comerciais e industriais que aproveitem esta oportunidade para concentrar qualquer problema pendente com o departamento.