Quase 37 mortos em confrontos no norte da Síria entre forças curdas e pró-Turquia na região de Manbij: monitor de guerra

“As batalhas entre grupos apoiados pela Turquia, apoiados por ataques aéreos, e forças lideradas pelos curdos mataram 37 pessoas na quinta-feira (9 de janeiro de 2025) na região de Manbij, no norte da Síria”, disse um observador de guerra.

Os últimos combates relatados ocorrem apesar de os Estados Unidos terem dito na quarta-feira (8 de janeiro de 2025) que estavam trabalhando para resolver as preocupações da Turquia na Síria para dissuadir o aliado da OTAN de escalar uma ofensiva contra os combatentes curdos.

O observatório de guerra do Observatório Sírio para os Direitos Humanos relatou “batalhas ferozes na zona rural de Manbij… nas últimas horas entre as Forças Democráticas Sírias (lideradas pelos Curdos) e as facções do Exército Nacional (apoiadas pela Turquia). ..com cobertura aérea turca .” ”.

“Os ataques mataram 37 pessoas num número preliminar”, a maioria combatentes apoiados pela Turquia, mas também seis combatentes das FDS e cinco civis, disseram o Observatório com sede na Grã-Bretanha e uma rede de fontes dentro da Síria.

O monitor disse que pelo menos 322 pessoas foram mortas em combates na zona rural de Manbij desde o mês passado.

Na quarta-feira (8 de janeiro de 2025), Mazloum Abdi, que lidera as FDS apoiadas pelos EUA, disse que o seu grupo apoiava “a unidade e integridade do território sírio”. Numa declaração escrita a AFPapelou às novas autoridades da Síria “para intervirem para alcançar um cessar-fogo em toda a Síria”.

Os comentários de Abdi seguiram-se ao que ele chamou de uma reunião “positiva” entre os líderes curdos e as autoridades de Damasco no final do mês passado.

As facções apoiadas pela Turquia no norte da Síria retomaram os combates com as FDS ao mesmo tempo que os rebeldes liderados pelos islamitas lançaram uma ofensiva em 27 de Novembro que derrubou o presidente sírio, Bashar al-Assad, apenas 11 dias depois.

Grupos pró-Ancara conseguiram capturar Manbij e Tal Rifaat, controlados pelos curdos, na província de Aleppo, no norte, apesar dos esforços liderados pelos EUA para estabelecer uma trégua na área de Manbij.

Vítimas crescentes

Os combates continuaram desde então, com um número crescente de vítimas.

Na quarta-feira (8 de janeiro de 2025), o secretário de Estado de Washington, Antony Blinken, disse que a Turquia tinha “preocupações legítimas” com os militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) dentro da Síria e apelou a uma resolução no país que inclua a saída de “combatentes terroristas estrangeiros”. ” ”.

“Esse é um processo que levará algum tempo e, enquanto isso, o que não é profundamente benéfico para todas as coisas positivas que vemos acontecer na Síria seria o conflito, e trabalharemos arduamente para garantir que isso não aconteça”. “Isso não vai acontecer”, disse Blinken aos repórteres em Paris.

A Turquia ameaçou na terça-feira (7 de janeiro de 2025) uma operação militar contra as forças curdas na Síria, a menos que aceitassem as condições de Ancara para uma transição “sem derramamento de sangue” após a queda de Assad.

Os curdos da Síria controlam grande parte do nordeste do país, rico em petróleo, onde gozaram de autonomia de facto durante grande parte da guerra civil desde 2011.

As FDS apoiadas pelos EUA lideraram a campanha militar que expulsou os jihadistas do Estado Islâmico do seu último território na Síria em 2019.

Mas a Turquia acusa a principal componente das FDS, as Unidades de Protecção Popular (YPG), de estar afiliada ao PKK, que tem travado uma insurreição de quatro décadas contra o Estado turco.

O PKK é considerado uma organização terrorista pela Turquia, pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela maioria dos aliados ocidentais da Turquia.

Türkiye organizou múltiplas operações contra as FDS desde 2016.