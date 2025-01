Quase 5.000 jovens ‘rejeitaram o naxalismo’ para se juntarem à corrente principal: Nitin Gadkari

O Ministro da União, Nitin Gadkari, fala durante a inauguração do Khasdar (Saansad) Krida Mahotsav 2025 em Nagpur no domingo (12 de janeiro de 2025). , Crédito da foto: PTI

O Ministro da União, Nitin Gadkari, disse no domingo (12 de janeiro de 2025) que o ‘Naxalismo’ diminuiu significativamente em Gadchiroli de Maharashtra, já que quase 5.000 jovens deixaram o movimento ilegal, juntaram-se à corrente dominante e muitos deles obtiveram emprego.

Nos próximos cinco anos, Gadchiroli se tornará o distrito com maior geração de receitas em Maharashtra, disse ele na convenção estadual do BJP em Shirdi, no distrito de Ahilyanagar.

Gadkari apelou aos trabalhadores do BJP para canalizarem o sucesso eleitoral do partido para uma transformação social significativa.

“A vitória nas eleições para a Assembleia do Estado do ano passado deverá levar ao estabelecimento de ‘surajya’ (boa governação)”, disse ele.

Destacando o progresso alcançado em Gadchiroli, afectado pelos maoistas, disse que houve uma altura em que visitar algumas áreas do distrito era difícil, mesmo para representantes públicos. “Hoje, quase 5.000 jovens rejeitaram o naxalismo e regressaram à corrente dominante. Muitos têm empregos como motoristas, instaladores, entre outros”, afirmou o dirigente do BJP.

“Foram criadas escolas politécnicas e de engenharia e iniciou-se no distrito a produção de vestuário para exportação”, disse.

“A área outrora atrasada já gerou emprego para 10 mil jovens tribais”, disse Gadkari.

“Nos próximos cinco anos, Gadchiroli se tornará o distrito com maior geração de receitas”, acrescentou.

Gadkari também destacou a importância de abordar os problemas do desemprego, da desnutrição e da falta de educação. “A alma do nosso partido é criar uma nação poderosa que possa liderar o mundo”, disse ele.

Ele destacou a necessidade de transformação nas áreas rurais e de elevação dos trabalhadores e dos pobres.

Inspirando-se em figuras históricas, o Sr. Gadkari disse: “É nossa responsabilidade mostrar, como Shivaji Maharaj, como transformar o Estado. Muitas pessoas se tornam ministros, mas nem todos são lembrados. Babasaheb Ambedkar perdeu as eleições para Lok Sabha, mas seu nome é reconhecido mundialmente. “As vitórias eleitorais por si só não definem a grandeza.” O Ministro da União criticou aqueles que tentam criar discórdia comunitária para ganhos políticos.

“Acreditamos que nenhum indivíduo é importante por causa de sua casta, raça ou fé, mas por causa dos valores que defende”, disse ele.

Sobre a contribuição de Maharashtra para o setor automobilístico, o Sr. Gadkari disse: “Nos próximos cinco anos, a Índia se tornará o país líder mundial na indústria automobilística, gerando 4,5 milhões de empregos, com receita máxima do GST de Maharashtra no setor. A maioria das empresas está sediada em Maharashtra.”

Ele lembrou aos trabalhadores do BJP que a sua responsabilidade vai além de derrotar o Congresso rival.

“Se não conseguirmos alcançar a transformação, as pessoas irão questionar-nos. A boa governação e o desenvolvimento devem continuar a ser a nossa missão”, afirmou.