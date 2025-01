Quase metade dos americanos céticos quanto ao corte dos custos de saúde pela administração Trump: pesquisa

Quase metade dos americanos não acredita que a próxima administração Trump reduzirá os custos de saúde, de acordo com uma nova pesquisa Gallup.

A investigação, realizada após as eleições presidenciais, concluiu que 48 por cento dos americanos estão pessimistas quanto à capacidade da nova administração de reduzir os custos dos cuidados de saúde, enquanto 45 por cento sentem o mesmo em relação aos custos dos medicamentos prescritos.

Mas grande parte da opinião pública é influenciada pelo partidarismo. A sondagem concluiu que 84 por cento dos democratas disseram acreditar que quaisquer políticas futuras da administração Trump sobre custos de saúde estão a ir na direcção errada, juntamente com quase metade dos independentes.

Ao mesmo tempo, quase três quartos dos republicanos disseram acreditar que o país está a caminhar na direcção certa no que diz respeito aos custos dos cuidados de saúde.

Menos de 40 por cento dos americanos disseram que o acesso a cuidados de saúde e cuidados de saúde mental acessíveis nos EUA irá melhorar nos próximos cinco anos, enquanto mais de 60 por cento disseram que nenhum dos dois melhorará.

A pesquisa mostra como uma mudança na liderança política impactou a opinião das pessoas.

O pessimismo geral sobre o futuro acesso a cuidados de saúde acessíveis não mudou desde as eleições, mas a divisão partidária sim. Antes das eleições, 57 por cento dos Democratas acreditavam que era muito ou algo provável que o acesso a cuidados de saúde acessíveis melhorasse nos próximos cinco anos, em comparação com apenas cerca de um terço dos Republicanos.

Na pesquisa mais recente, os números mudaram; Mais de sete em cada 10 republicanos disseram acreditar que o acesso a cuidados de saúde e cuidados de saúde mental acessíveis provavelmente melhoraria, enquanto apenas um em cada 10 democratas afirmou isso.

Mas, no geral, o adulto americano médio está pessimista em relação às políticas de saúde da nova administração destinadas a reduzir custos.

Os cuidados de saúde ficaram em segundo plano na campanha do presidente eleito Trump, e ele não tinha planos específicos sobre como reduziria os custos de saúde. As pesquisas mostraram que os eleitores se preocupavam muito mais com a economia e a imigração do que com os cuidados de saúde.

Uma das maiores lutas no setor de saúde que temos pela frente pode tornar o seguro saúde ainda mais caro. Os créditos fiscais reforçados que ajudam as pessoas a pagar os prémios do ObamaCare expirarão este ano e muitos republicanos opõem-se à sua prorrogação.

A pesquisa foi realizada em parceria com a West Health, uma família de organizações apartidárias e sem fins lucrativos focadas na saúde e no envelhecimento. Foi realizado online de 11 a 18 de novembro entre 3.583 adultos. Tinha uma margem de erro de mais ou menos 2,1 pontos percentuais para a amostra completa.

Fonte