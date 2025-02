As autoridades de suprimentos civis adquiriram quase oito lakh toneladas de arroz dos agricultores de Tamil Nadu.

Naturalmente, a grande parte do arroz adquirido, cerca de 6,2 lakh toneladas, foi fornecida pelos distritos do Delta del Cauvery. Thanjavur lidera o pacote com aproximadamente duas toneladas de lakh, de acordo com os dados compilados pela Corporação de Suprimentos Civis de Tamil Nadu (TNCSC) em 30 de janeiro. Tiruvarur é colocado ao lado de Thanjavur, representando aproximadamente 1,6 lakh toneladas; Mayiladuthurai, 85.400 toneladas; e Cuddalore, 70.500 toneladas.

Quanto aos distritos de Delta del Delta de No Auver, Chengalpattu lidera o grupo com cerca de 36.000 toneladas; Corroa, 31.000 toneladas; e Tiruvallur, 23.300 toneladas. O grupo de distritos forneceu 1,67 lakh toneladas.

As autoridades abriram cerca de 1.680 centros de compras diretas no Delta del Cauvery e 480 DPC no restante do estado. Além do TNCSC, a Federação Nacional de Consumidores Cooperativos (NCCF) adquiriu cerca de 14.000 toneladas a 23 dpc.

Para o período correspondente do ano passado, a quantidade de arroz adquirida foi de 6,05 lakh toneladas, que era quase duas toneladas de lakh a menos que a aquisição do ano atual.

Os agricultores dizem que a aquisição deve retirar o impulso apenas em fevereiro devido ao atraso na colheita do Samba Corte pelo menos algumas semanas no delta.