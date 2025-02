Quatro consultores foram eleitos. Meloni: “bem amplo acordo”

Na reunião conjunta, o Parlamento escolheu quatro juízes desaparecidos. Os nomes são nomes Francesco Saverrio Marini, Roberto Cassinelli, Massimo Luciani, Maria Alessandra Sandulli. A luz verde veio com um acordo entre as partes de 14 votos para o juiz e 5 para os outros três

O primeiro -ministro, Giorgia Meloni, enviou saudações aos novos juízes do Tribunal Constitucional em seu próprio nome e pelo governo.

O Presidente Meloni – lê a nota – expressou sua satisfação por um amplo acordo alcançado entre as forças parlamentares, o que permitiu as eleições de contexto de quatro membros e a reconstrução do plenum da consulta.

