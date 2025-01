Quatro grandes medidas climáticas e energéticas incluídas nas ordens executivas do primeiro dia de Trump

O Presidente Trump emitiu uma série abrangente de políticas energéticas e esforços para reverter as proteções ambientais no seu primeiro dia de mandato.

As medidas entusiasmaram os seus apoiantes e a indústria dos combustíveis fósseis. O presidente e CEO do American Petroleum Institute (API), Mike Sommers, por exemplo, disse numa declaração escrita que as ações de Trump “traçam um novo caminho no qual o petróleo e o gás natural americanos são abraçados, e não restringidos”.

Mas preocuparam os ambientalistas, que alertaram que as ordens acabariam por ser más para o planeta.

“O tema recorrente é maximizar a oferta e a procura de combustíveis fósseis, o que é precisamente o oposto do que precisamos de fazer para enfrentar a crise climática”, disse Michael Gerrard, fundador do Centro Climático Sabin da Faculdade de Direito de Columbia. Lei da Mudança, ele disse ao The Hill.

Estas são algumas das medidas que poderão ter maior impacto.

Bloqueio de novos projetos de energia eólica

Trump emitiu na segunda-feira uma ordem executiva proibindo o governo de leiloar os direitos de construção de parques eólicos offshore e também bloqueou temporariamente novos direitos de energia eólica em terras públicas.

Além disso, a ordem orienta o Departamento do Interior a interromper a construção de umparque eólico em idahoque foi aprovado durante a administração Biden.

Trump há muito critica o vento como fonte de energia, chamando os moinhos de vento de feios e alegando que eles matam pássaros. De acordo comCOMAs turbinas eólicas podem matar pássaros, mas menos do que aquelas mortas por gatos domésticos e combustíveis fósseis.

Tanto a indústria eólica como os defensores do clima expressaram preocupação com a ordem, observando que poderia perturbar a indústria e impedir a construção de energia livre de carbono.

“Em qualquer indústria emergente, mesmo pequenos atrasos podem levar a retrocessos de vários anos, resultando em gargalos e custos mais elevados que, em última análise, impactam os consumidores de energia”, disse Erik Milito, presidente da Associação Nacional das Indústrias Oceânicas, numa declaração por escrito.

O senador Martin Heinrich (DN.M.) foientre os críticosda ação, escrevendo na plataforma social

A energia eólica offshore também tem um potencial particularmente grande para a produção de energia, uma vez que as zonas costeiras onde é gerada são especialmente ventosas, têm muito espaço e não têm de lidar com proprietários irritados, disse Gerrard.

“Há uma enorme capacidade offshore”, disse ele.

Revisitando a conclusão da EPA de que as alterações climáticas são perigosas

Outra ordem executiva assinada por Trump orienta a Agência de Protecção Ambiental (EPA) a rever a sua conclusão de 2009 de que as alterações climáticas são perigosas, uma política fundamental subjacente a muitos regulamentos da agência.

Em 2007, o Supremo Tribunal decidiu que a EPA tem autoridade para regular os gases que aquecem o planeta se determinar que representam uma ameaça à saúde pública. Em 2009, fez exactamente isso, dizendo que os gases com efeito de estufa “põem em perigo tanto a saúde pública como o bem-estar público das gerações actuais e futuras”.

Alguns observadores disseram que a ordem era uma tentativa de minar enormemente as regras climáticas.

Stan Meiburg, que foi o número 2 em exercício da EPA durante a administração Obama, disse ao The Hill num e-mail que reverter a descoberta significaria que os gases com efeito de estufa “não seriam mais reconhecidos como poluentes dentro do significado desse termo nos tempos modernos”. a Lei do Ar Limpo e, portanto, a lei não se aplicaria a eles.”

Acrescentou que isto poderia levar à revogação de uma série de regulamentos climáticos, “com impacto particular” nos regulamentos que afectam automóveis e motores.

Gerrard disse que se a administração conseguir anular a determinação de perigo, seria “devastador” porque “é a base para quase todas as ações da EPA sobre as alterações climáticas”.

No entanto, ele expressou ceticismo sobre se qualquer tentativa nesse sentido teria realmente sucesso.

“Acho que seria bobo”, disse ele.

“Quando a decisão de perigo foi emitida pela primeira vez em 2009, havia muitas evidências científicas que a apoiavam, e ela foi contestada, e o Circuito DC quase foi ridicularizado por causa da quantidade de evidências científicas”, acrescentou. “Hoje há muito mais evidências científicas.”

Medidas para acelerar a infraestrutura de combustíveis fósseis

As ordens de Trump incluíam uma série de medidas destinadas a acelerar tanto os projectos de combustíveis fósseis especificamente como os projectos de infra-estruturas em geral.

As acções, que incluíram a declaração de uma “emergência energética nacional”, bem como ordens destinadas a impulsionar a extracção de petróleo e gás, podem não só expandir a acumulação de combustíveis fósseis do país, mas também restringir a sua consideração pelo ambiente no processo de construção.

Jackson Ewing, diretor de política energética e climática do Instituto Nicholas de Energia, Meio Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Duke, disse que a declaração de emergência de Trump pode estar entre as políticas de maior impacto nesta categoria.

A ordem foi invocada ao abrigo da Lei Nacional de Emergências, que concede poderes de emergência ao presidente. A equipe de Trump disse que os poderes que iria desbloquear permitiriam ao governo aumentar a produção de energia.

“A maior coisa que isso abre é o arrendamento, localização e licenciamento mais rápidos para a produção de petróleo e gás”, disse Ewing.

“Está a tentar realmente acelerar a exploração e produção de combustíveis fósseis, quer removendo impedimentos, quer tentando acelerar processos que atualmente são lentos”, acrescentou, lembrando que as leis que protegem a água e as espécies ameaçadas estão entre as que o despacho aponta.

Além disso, outra ordem executiva diz que ao considerar projectos ao abrigo de uma lei fundamental que exige revisões ambientais, as agências federais devem “priorizar a eficiência e a certeza sobre todos os outros objectivos”.

Bloquear o dinheiro climático de Biden

Outra disposição importante escondida numa longa ordem é uma directiva para “pausar o desembolso” de fundos provenientes da lei climática assinada pelos Democratas, bem como da Lei Bipartidária de Infra-estruturas.

As leis atribuíram milhares de milhões a projectos e incentivos de energia limpa, incluindo créditos fiscais para energias renováveis ​​e a compra de veículos eléctricos. A administração Biden já desembolsou grande parte do financiamento, apressando-se para retirar dinheiro nos últimos meses.

Mas congelar mais financiamento proveniente das leis ainda poderá ter um impacto notável.

“Isso está interferindo diretamente na forma como a Lei de Redução da Inflação está sendo desenvolvida para ajudar a incentivar a transição para energia limpa”, disse Sam Sankar, vice-presidente sênior de programas da Earthjustice.

Sankar observou que a lei climática, em particular, abrange “uma enorme variedade de coisas”, desde a monitorização da poluição atmosférica até créditos fiscais para fontes de energia com baixo teor de carbono.

Ewing também observou que a lei permite que o Departamento de Energia desembolse empréstimos para projectos energéticos amigos do clima.

Ele disse que mesmo uma pausa temporária no financiamento sob as leis assinadas por Biden poderia levar a menos investimento nas indústrias que as leis foram concebidas para apoiar.

