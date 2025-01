Quatro militantes presos em operação separada em Manipur

Quatro militantes foram presos em operações separadas nos distritos de Imphal West e Churachandpur, em Manipur, disse a polícia no domingo (26 de janeiro de 2025).

Dois membros ativos do proibido PREPAK (Progressivo) foram presos no sábado em Langol Tipo II no distrito de Imphal West. Eles foram identificados como Sairem Rishikumar Singh (24) e Longjam Nganthoiba Meitei, também conhecido como Lamngakpa (22).

Eles estariam supostamente envolvidos em extorsão em Imphal e Thoubal, disse a polícia.

Com eles foram apreendidos seis celulares, duas pistolas calibre .32 e carregadores, cinco balas reais calibre .32, cinco cartas de extorsão e um veículo de quatro rodas.

Dois quadros do banido UKRA (grupo SoO) foram presos na aldeia de Maunjang, em New Dampi, no distrito de Churchandpur, disse a polícia.

Eles foram identificados como Thangrengsong Kom (45) e L Washington Kom (42). Eles estariam supostamente envolvidos na extorsão de ex-militares.

As forças de segurança recuperaram um esconderijo de armas e munições durante uma operação de busca no distrito de Imphal East, em Manipur, no sábado (25 de janeiro de 2025).