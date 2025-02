Calcutá

Pelo menos quatro pessoas, incluindo mulheres, morreram em uma explosão maciça em uma fábrica ilegal de fogos de artifício em Kalyani Rathtala, no distrito de Nadia, no oeste de Bengala, na sexta -feira.

A explosão, que ocorreu à tarde, causou um incêndio fatal na fábrica, localizado em uma área congestionada da cidade. De acordo com relatos de testemunhas oculares, a explosão explodiu o teto da fábrica. O som alto chamou a atenção dos moradores do bairro.

As instalações da fábrica foram carbonizadas e reduzidas a cinzas. Os corpos do falecido foram encontrados espalhados nos restos e foram recuperados pelo pessoal de resgate. Segundo os relatos, outra vítima, em estado crítico, foi transferida para o verdadeiro medicamento próximo e o hospital JNM para receber tratamento. Os relatórios da mídia local sugerem que mais pessoas poderiam ter sofrido ferimentos.

De acordo com Nilimesh Roy Chowdhury, presidente do município de Kalyani e conselheiro do Congresso de Trinamool da ala de Kalyani no 11, o local de explosão era um shopping center e Goodown para os fogos de artifício, e não uma fábrica. “O município formou um comitê de investigação para investigá -lo”, disse ele, acrescentando que o local tinha uma licença comercial, que só poderia ter sido obtida após receber certificados de não objeção da polícia e da brigada local dos bombeiros.

No entanto, o BJP MLA em Kalyani, Ambika Roy, disse que o número de vítimas era superior a quatro. “A polícia sempre conheceu essas fábricas de Firecal que operam ilegalmente. No entanto, eles os protegem ”, disse o MLA.

“Autoridades policiais e governamentais chegaram ao local e estão realizando trabalhos de resgate. Eles estão inspecionando as possíveis causas e verificação de qualquer negligência. No entanto, em qualquer lugar da Índia, os para o Peterdo implica uma certa quantidade de risco ”, disse o líder do Congresso de Trinamool, Kunal Ghosh.

Muitas pessoas perderam a vida nos últimos anos em vários casos de explosões em fábricas de explosão de Peterd em um ilegal. A fábrica de Firecard, na área de Duttapukur, no distrito de North 24 Pargan, acusou sete vidas.