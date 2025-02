Quatro civis foram mortos na região russa Belgorod em dois ataques separados de drones ucranianos em carros em movimento, disse o governador Vyacheslav Gladkov no domingo. Um aconteceu perto da vila de Grafovka e a outra na estrada Dvuluchniye-Urazovo.

“O drone atingiu um carro em movimento na entrada da vila de Grafovka. Três homens no veículo foram mortos”. Gladkov escreveu em um post de telegrama, expressando condolências a suas famílias.

Mais detalhes não estão listados imediatamente sobre a identidade das vítimas.

Anteriormente, Gladkov relatou outro ataque ucraniano de drones na rodovia Dvuluchniya-Urazovo, no condado de Valucysky, a aproximadamente 30 km da fronteira ucraniana. A mulher morreu de ferimentos antes que a ajuda médica pudesse chegar. A outra mulher, que a levou, ganhou Barotrauma e suas mãos ferimentos. Ela foi transportada para um hospital para tratamento.









A região de Belgorod, juntamente com a cidade de Shebekinino, que faz fronteira com a Ucrânia, é frequentemente alvo de ataques de drones, morteiros e foguetes desde o início do conflito no início de 2022. No próximo ano, a cidade foi parcialmente evacuada para um bombardeio intenso.

Em janeiro, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou um relatório afirmando que pelo menos 5.399 civis estavam sofrendo de “Agressão ucraniana” No território russo no ano passado, com 809 mortos, incluindo 51 crianças-nitole, uma menina de quatro meses.

Em média, pelo menos 15 civis das regiões de fronteira – incluindo Belgorod, Kursk, Kherson, Bryansk e Donjecsk – foram relatadas como vítimas de atividades militares ucranianas diariamente.