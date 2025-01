Quatro naxalitas e um policial mortos em um encontro em Dantewada, Chhattisgarh

Quatro naxalitas foram mortos num encontro com as forças de segurança na região de Bastar, em Chhattisgarh, disse um alto oficial da polícia no domingo (5 de janeiro de 2025).

Um chefe de polícia da Guarda Distrital de Reserva (DRG) também foi morto no confronto, disse ele.

O tiroteio eclodiu na tarde de sábado numa floresta no sul de Abujhmaad, ao longo da fronteira dos distritos de Narayanpur e Dantewada, quando uma equipa conjunta de pessoal de segurança estava numa operação anti-Naxalita, disse o responsável.

Depois que a troca de tiros cessou na noite de sábado, os corpos de quatro naxalitas e armas automáticas, incluindo um rifle AK-47 e um rifle automático (SLR), foram recuperados do local, disse ele.

O chefe da polícia da DRG, Sannu Karam, também foi morto no tiroteio, disse a autoridade.

Ele acrescentou que as operações de busca na área ainda continuam.