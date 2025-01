Quatro pessoas, incluindo pais, presas por usar meninas menores para fins pornográficos em Chennai

A Polícia da Mulher, Kotturpuram, prendeu quatro pessoas, incluindo um casal, ao abrigo das disposições da Lei de Protecção de Crianças contra Ofensas Sexuais (POCSO), por alegadamente terem cometido agressão sexual com penetração contra quatro raparigas menores e utilizado os vídeos para fins pornográficos. Uma das vítimas é filha de um dos presos.

A questão veio à tona há quatro dias, quando um defensor de 24 anos estava prestes a comprar um telefone celular de última geração de um motorista de riquixá por Rs 2.000. Segundo a polícia, uma mulher pediu ao motorista que lhe vendesse o telefone. Ao revistar o aparelho, o jovem encontrou conteúdo pornográfico armazenado nele e alertou a polícia. Entretanto, o marido da mulher compareceu ao local e pediu o seu telemóvel com o pretexto de recuperar o cartão SIM. No entanto, a polícia chegou ao local e prendeu o homem de 40 anos.

Uma investigação mais aprofundada revelou que vários vídeos envolvendo meninas menores de idade em pornografia foram armazenados no telemóvel. Eles localizaram a garota que apareceu em mais de dois vídeos. Ela é filha do homem que veio recuperar o celular da defensora e está na classe X. Foi resgatada e apresentada à Comissão de Assistência à Criança. A investigação revelou que o homem cometeu repetidas agressões sexuais com penetração contra a menina e a mãe dela filmou os atos. Eles divulgaram o vídeo para obter ganhos monetários, disseram fontes policiais. O casal usou a garota para fins hediondos depois de lhe dizer que precisava pagar dívidas.

A criança foi encaminhada para exame médico e posteriormente para atendimento e proteção de um casal de familiares após receber acompanhamento psicológico. A polícia também encontrou mais três meninas menores que foram forçadas a participar de atos pornográficos pelo casal. A polícia feminina de Kotturpuram registou um caso ao abrigo das disposições do POCSO e prendeu os pais da menina e dois outros homens que também estiveram envolvidos no crime. Três outras meninas receberam aconselhamento. Mais pesquisas estão sendo feitas.