Quatro presos por oferecerem namaz enquanto ordens proibitivas estão em vigor em Bareilly

Um chefe de aldeia estava entre os quatro presos por oferecer orações de sexta-feira em um galpão improvisado em Bareilly sem pedir permissão, disse a polícia no sábado (18 de janeiro de 2025).

Foram instaurados processos contra sete pessoas e outras pessoas não identificadas pelo incidente ocorrido enquanto as ordens de proibição estavam em vigor no distrito, tendo em vista as festividades e as próximas celebrações do Dia da República.

O oficial da estação de Behadi (SHO), Sanjay Tomar, disse que mais de 20 pessoas ofereciam namaz em um galpão de lata em um terreno na vila de Jam Sawant Shumali sem permissão.

A polícia estava agindo com base em uma denúncia apresentada por um funcionário do Hindu Jagran Sena, um grupo local de direita.

Himanshu Patel, membro da equipe, postou sobre o incidente no ‘X’, marcando altos funcionários da polícia, após o que a polícia chegou ao local e deteve algumas pessoas.

Um vídeo do incidente do drone foi compartilhado na plataforma de mídia social, disse o SHO.

A polícia prendeu o chefe da aldeia, Arif, Aqeel Ahmed, Mohammad Shahid e Chhote Ahmed. Muzammil, Qadir Ahmed e Mohammad Arif também foram autuados no caso, disse a polícia.

O SHO disse que novas ações legais estão sendo tomadas no caso.