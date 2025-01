Washington deixará a agência de saúde pública da ONU dentro de um ano, de acordo com a ordem executiva do presidente Donald Trump

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou uma série de diminuição em resposta à retirada planejada dos EUA, sua maior contribuição relatada, Reuters e Politico, citando o memorando interno.

O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva na segunda -feira, declarando que os Estados Unidos deixarão a agência de saúde pública global da ONU dentro de 12 meses.



“Este anúncio tornou nossa situação financeira mais aguda e sabemos que criou preocupações e incerteza significativas para a força de trabalho de quem” “” O diretor geral Tedros Adhan Ghebreyesus disse em um email na quinta -feira, citando o Politico.













Que, como órgão de coordenação para questões internacionais de saúde, depende do financiamento de estados membros que pagam taxas e contribuições voluntárias. Washington é de longe o maior apoio financeiro de quem, que representa 18% do financiamento total. O último orçamento de dois anos, para 2024-2025, foi de US $ 6,8 bilhões.

Para aliviar o estresse financeiro, quem é “Emprego congelante, exceto nas áreas mais críticas” e “Uma redução considerável nas despesas de viagem”, De acordo com o documento. Todas as reuniões agora são mandatos para serem completamente virtuais, exceto em circunstâncias excepcionais, e missões nos países devem ser “Limitado ao mais importante.”

Medidas adicionais incluem restrição de substituições de equipamentos de TI, negociação dos principais contratos e suspensão da reforma do escritório e investimento de capital, a menos que seja necessário para a segurança ou redução dos custos.

Segundo a Reuters, um porta -voz que confirmou que a carta era autêntica, mas se recusou a comentar.

O comando de Trump na segunda -feira afirmou que Washington está se retirando por causa de quem “Fazendo uma pandemia coid-19”, dele “falha” Reforma Pagamentos desproporcionais impostos até agora.

Alguns especialistas em saúde pública descreveram a decisão de Trump como um “erro” Isso levaria a nação a uma posição adversa e faria os americanos “Menos seguro.”

Trump tomou medidas para sair de quem 2020, acusando -o de ajudar a China nos esforços “Equívoco do mundo” Sobre a origem do coid-19. Como a retirada exige um aviso de único ano, o processo em seu dia do dia da inauguração revelou seu sucessor Joe Biden.

Os EUA são membros de quem desde sua criação em 1948, e o retiro tornaria o país a única força principal ausente da década de 1940.

A carta interna diz que o corpo com sede em Genebra já começou a trabalhar em reforma e mudar a maneira como é financiada, observou a Reuters. Os Estados -Membros começaram a aumentar suas taxas obrigatórias e a contribuir para o atual círculo de investimentos, acrescentou.

A agência de notícias citou o memorando de que um conjunto de economias de custos não é abrangente e “Mais será anunciado no devido tempo”.