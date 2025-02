Que canal de televisão é Everton vs Liverpool? Como ver ao vivo e através da transmissão

Everton vs Liverpool Isso acontecerá mais tarde hoje. Aqueles que estão em conformidade com o Merseyside Derby querem saber em qual canal de televisão será transmitido e onde o jogo pode ser transmitido. O próximo jogo da Premier League fará com que os rivais finalmente se encontrem depois que a partida programada em fevereiro foi adiada devido ao Storm Darragh. É assim que os fãs podem vê -lo e transmiti -lo.

Canal de televisão Everton vs Liverpool

Everton vs Liverpool será transmitido no TNT Sports e no TNT Sports Ultimate hoje, 12 de fevereiro. Seu começo ocorrerá às 19h30 GMT em Goodison Park.

O jogo está programado para ser o final do MeSeyside Derby que acontecerá no Goodison Park, já que o Everton se mudará para seu novo Bramley-More Dock Stadium na próxima temporada.

Os líderes da Premier League Liverpool devem vencer o jogo, continuem sua série de vitórias da Premier League após a vitória anterior contra o Bournemouth. O Everton também esteve em uma boa série, superando categoricamente o Leicester City em uma demolição por 4 a 0, mas ainda define o fundo da mesa no local 16.

No entanto, ainda há esperança para o Everton, já que o Liverpool está se recuperando de uma derrota vergonhosa contra Plymouth na FA Cup. Enquanto o chefe do Arne não estava jogando onze regulares do clube, o time ainda pode se sentir um pouco doloroso por causa de sua desativação irritante anterior.

Mas se o Liverpool se recuperar dessa derrota, eles continuarão a se distanciar do atual corredor -up da Liga do Arsenal. Os Gunners têm 50 pontos em 56 do Liverpool, o que significa que uma vitória para os Reds aqui os verá esticar sua liderança por oito pontos.

Como transmitir Everton vs Liverpool

Everton vs Liverpool pode ser transmitido em esportes TNT através do Discovery+. Os espectadores podem ver isso aqui.

A TNT Sports, anteriormente operando como BT Sports antes de alterar o nome em 2023, é um parceiro de transmissão da Premier League desde 2013. Ele está programado para ampliar eles.

