Que horas é a segunda temporada da mulher engraçada em PBS?

Ele PBS Data e hora de lançar de 2ª temporada da popular série de televisão de comédia, Mulher engraçadaEles finalmente foram revelados. Criado por Morwenna Banks, o programa de televisão britânico apresenta um talentoso elenco de estrelas que inclui Gemma Arterton, Leo Bill, Arsher Ali, Matthew Beard e muito mais.

Aqui estão todos os detalhes que os fãs precisam conhecer sobre o programa, juntamente com quando os espectadores nos Estados Unidos podem começar a ver o segundo ano na PBS.

Quando a mulher engraçada lançou a segunda temporada em PBS?

A data de lançamento da temporada de Funny Woman na PBS é 2 de fevereiro de 2025. Enquanto isso, o tempo de estréia é às 22:00 ET.

A segunda temporada de Funny Woman já recebeu muito amor e apreciação de espectadores no Reino Unido, desde que ele estreou no Sky Showcase, Sky Max, e agora em 6 de setembro de 2024. Além disso, a mulher engraçada da primeira temporada, que estreou em Fevereiro de 2023, alcançou dezenas de críticos satisfatórios e o público em Tomates Rotten.

O que é a segunda temporada da mulher divertida?

Funny Woman é baseada em um romance de mesmo nome escrito por Nick Hornby. A história desta série gira em torno do personagem de Gemma Arterton, Barbara Parker, que apreende o nome artístico, Sophie Straw. Negócios de Blackpool, ele tenta torná -lo grande como uma estrela de televisão em uma indústria dominada por homens nos anos 60.

Enquanto a primeira temporada contou à história dos dias da luta, a segunda temporada mergulhará mais profundamente na vida de Parker como a maior estrela de televisão de comédia do Reino Unido. A estudante do segundo ano também se concentra mais em seu romance com o caráter de Asher Ali, Dennis Mahindra, bem como um grande revés em sua carreira na indústria do entretenimento. A segunda temporada de Funny Woman abrange um total de quatro episódios, uma continuação dos seis episódios que fizeram parte da primeira temporada.