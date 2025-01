Que o general Almasri é condenado por crimes de guerra. A história de um caso sacudindo o governo e sacudindo o judiciário

Caso geral Nijeem Usama Almasricuja libertação foi desencadeada por um caso político e judicial até o registro no Registro de Suspeitos de Líderes do Governo, não começa mais de vinte dias atrás.

6 de janeiro – 6 de janeiro foi lançado pelo chefe da polícia da Corte da Líbia para ir para a Europa, voando de Trípoli para Londres e parando no aeroporto de Roma-Fiumicin. Depois de ficar na capital britânica por sete dias, o Almasri 13 se mudou para Bruxelas de trem e depois continuou diretamente para a Alemanha e viajou de carro com um amigo.

16 de janeiro – Durante sua viagem a Mônaco 16. Janeiro da polícia o impediu de controle de rotina e os agentes o deixaram continuar. Finalmente, ele chegará a Turim no carro para participar da partida da Juventus.

18 de janeiro – Sábado, 18 de janeiro, depois doze dias após o início da jornada do comandante da Líbia pela Europa, Tribunal Penal Internacional – Com a maioria dos dois juízes – um – o fracasso no general se destaca Para crimes de guerra e contra a humanidade Desde fevereiro de 2011, Mittig está na prisão perto de Trípolis. Nesta prisão sob seu comando, segundo documentos da AIA, 34 pessoas e uma criança estuprada foram mortas.

19 de janeiro – Domingo, 19 de janeiro, Almasri, chegou recentemente à capital do Piedmonte, é interrompido e preso pela polícia italiana

21 de janeiro – 21 de janeiro Almari é liberado Para liquidar o Tribunal de Apelação devido a um erro processual: Foi uma prisão falsa porque o Tribunal Penal Internacional ainda não trouxe documentos para o Guardasigilli Nordio. A prisão não foi “precedida por interlocuções com o Ministro da Justiça, proprietário de relações com o Tribunal Penal Internacional; O ministro afetado pelo escritório de 20 de janeiro, imediatamente após receber documentos da polícia de Turim, que hoje o anúncio, anúncio hoje, não enviou nenhum pedido para este assunto ”, lê o Tribunal de Apelação em Roma, que ordenará a liberação imediata. Logo após sua libertação, No mesmo dia, o comandante da Líbia foi repatriado da Itália em um voo estadualAntes de ser trazido por um triunfo com dezenas de seus apoiadores que o receberam festivo.

Uma série de eventos provocou protestos acalorados da oposição e do próprio tribunal criminal internacional, depois de ver o fornecimento de um homem que queria parar por crimes de guerra e contra a humanidade. “Estamos procurando e ainda não atingimos a verificação das autoridades nos cartões recebidos”, diz o Tribunal Penal Internacional.

23 de janeiro – O governo atingirá oficialmente pela primeira vez, através do ministro do interior Matteo desistiuQuem fornece a primeira resposta para a hora da pergunta: assim que ele foi libertado do Tribunal de Apelação, Almari foiRepatriado para Trípolis, por motivos de segurança urgentescom minhas medidas de exclusão, Devido ao perigo de um objeto“E por ser” ele estava “na Itália desde o momento da liberação”.

O governo também questiona o momento referente à solicitação, emitindo e implementando o mandato da captura internacional, que então amadureceu no momento da presença na Itália do cidadão da Líbia durante a presença na Itália. Também nessas lições, a primeira -ministra Giorgia Meloni apontou que as disposições duraram doze dias após a abertura da viagem de Almasri à Europa, quando a Líbia já havia atravessado o Reino Unido, a Bélgica e a Alemanha excedendo os controles. Nos últimos meses, também esteve na França, Holanda e Suíça.

