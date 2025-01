Que outros países deveriam estar na lista de compras de Trump?

Dei uma entrevista à Times Radio em Londres no início desta semana e todo o interesse estava na retórica do presidente eleito Donald Trump sobre o Canadá, a Gronelândia e o Panamá.

Seria de interesse real e relevante saber quantas pessoas nesses três países gostariam de fazer parte dos Estados Unidos da América de alguma forma. Suspeito que o número coletivo estaria na casa dos milhões; Certamente alguma organização eleitoral quer assumir essa tarefa.

Como que para incentivá-los a trabalhar, Trump postou diversas vezes sobre o assunto no início desta semana. Em relação à Groenlândia, Trump postou no Truth Social: “Don Jr. e meus representantes desembarcam na Groenlândia. A recepção tem sido ótima. Eles e o Mundo Livre precisam de segurança, proteção, força e PAZ! Este é um acordo que deve ser finalizado. MAGA. VAMOS FAZER A GROENLANDIA GRANDE DE NOVO!”

Em relação ao Canadá, agora o nosso potencial “51º Estado”, Trump postei duas imagens de mapas norte-americanos. Ambas as imagens retratavam a América do Norte como os Estados Unidos expandidos. Chega de Canadá!

Embora Trump esteja claramente a divertir-se um pouco com todo o tema, tal como com várias das suas acções ou desejos políticos passados, há verdadeira genialidade e lógica por detrás de grande parte do seu pensamento.

Tomemos como exemplo a Groenlândia e o Panamá. Com ambos os países, existem múltiplas questões e interesses económicos e de segurança nacional que afectam directamente os Estados Unidos. Durante sua conferência de imprensa em Mar-a-Lago no início desta semana, Trump disse“Precisamos da Groenlândia por razões de segurança nacional. Temos aproximadamente 45 mil pessoas lá… se você olhar lá fora, há navios da China por toda parte. Navios russos por toda parte. Não vamos permitir que isso aconteça. A Dinamarca quer chegar a uma conclusão, mas ninguém sabe se tem qualificações ou interesses adequados. “As pessoas provavelmente votarão pela independência ou virão para os Estados Unidos.”

Será que Trump, o “génio estável” do empresário, voltou a ter razão? O senador John Fetterman (D-Pa.) Pensa que sim. ele disse enquanto estava no Fox News para discutir a ideia de adquirir a Groenlândia: “Eu nunca apoiaria tomá-la à força, mas acho que é uma conversa responsável… lembra da compra da Louisiana? Acho que o Alasca também foi um ótimo negócio.”

Dezenas de milhões de americanos e de pessoas em todo o mundo apoiam Trump por uma série de razões. Um dos principais motivos é sua experiência empresarial no mundo real. Muitos dos nossos presidentes foram políticos profissionais com pouca ou nenhuma compreensão do mundo dos negócios. Trump tem demonstrado consistentemente que a experiência, o talento e o instinto para agir de acordo com eles são importantes.

Como alguém que criou sozinho um império empresarial global, Trump tem pensado regularmente fora da caixa e feito perguntas que parecem ter escapado a outros. Às vezes, como ele explica em seu icônico livro de negócios, “The Art of the Deal”, a pergunta é tão simples quanto: “Bem, e se comprássemos?”

Trump e o seu olhar para acordos comerciais bem-sucedidos estão agora centrados nos países e não nos edifícios e hotéis. Quando olhamos para certos países em apuros, aparentemente perguntamo-nos: “Bem, e se simplesmente os comprássemos e os tornássemos parte dos Estados Unidos?”

Muitas vezes, no mundo dos negócios, as estratégias mais brilhantes acabam sendo as mais simples. Pelo que Fetterman aponta, Trump realmente parece ter acertado em cheio.

Esta constatação, por sua vez, levanta uma questão: que outros países deveriam estar na lista de compras de Trump? Se não for para adquirir ou incorporar, pelo menos para ficar atento à situação?

A questão é obviamente um tanto irônica, mas há aqui um componente muito sério. Voltando às nações que têm implicações directas para a segurança nacional e económica dos Estados Unidos, o que dizer de Cuba? Essa nação comunista está a desmoronar-se rapidamente, mas a sua proximidade com os Estados Unidos, combinada com o acesso que oferece aos nossos adversários como área de preparação contra nós, ainda a qualifica como um perigo claro e presente.

Deixando de lado a liderança corrupta e fracassada daquele país, mais uma vez, se pudéssemos entrevistar a população real de Cuba, estou disposto a apostar que um grande número iria querer que a sua nação insular se tornasse parte dos Estados Unidos imediatamente.

Somando-se à lista de “e se”, o que dizer das Bahamas, do Haiti, de Taiwan ou mesmo da Coreia do Norte? Trump ser Trump significa ver o mundo através dos seus olhos.

O que você está vendo que estamos perdendo? Antes do seu próximo cruzeiro no “Golfo da América”, pode ser uma questão que vale a pena ponderar.

Douglas MacKinnon é um ex-funcionário da Casa Branca e do Pentágono.

