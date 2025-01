Quebra-cabeça bônus da Roda da Fortuna, resposta hoje para janeiro de 2025

Aqui você encontrará o Resposta do quebra-cabeça bônus da Roda da Fortuna durante todo o mês de janeiro de 2025. Também forneceremos respostas para os quebra-cabeças e lançamentos padrão de hoje. Atualizaremos este artigo diariamente (finalmente voltei das férias!), então volte regularmente.

Os episódios de 30 de dezembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025 serão referentes à semana do Feliz Ano Novo, o que significa que alguns dos quebra-cabeças provavelmente terão como tema a comemoração do Natal. Apresentado por Ryan Seacrest e Vanna White, o jogo desta noite contará com três novos competidores: Gabriela Rolon, Jason Miner e Preeti Ram. Aqui estão todas as soluções para os enigmas da Roda da Fortuna de 3 de janeiro.

Quais são as respostas para o enigma da Roda da Fortuna esta noite?

A seguir estão as respostas para o quebra-cabeça da Roda da Fortuna de sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 e as categorias (entre parênteses) para cada quebra-cabeça mostrado no episódio desta noite.

Quebra-cabeça redondo bônus – TANTO EM COMUM (Frase)

– TANTO EM COMUM (Frase) Lançamento nº 1 – COMEÇOS ESPERANÇADOS (Coisas)

– COMEÇOS ESPERANÇADOS (Coisas) Lançamento #2 – RACQUETBALL (Diversão e jogos)

– RACQUETBALL (Diversão e jogos) Quebra-cabeça normal nº 1 – PAZ, PROSPERIDADE E PROMESSAS (Mesma Carta)

– PAZ, PROSPERIDADE E PROMESSAS (Mesma Carta) Quebra-cabeça normal nº 2 – NINGUÉM FAZ MELHOR (Frase)

– NINGUÉM FAZ MELHOR (Frase) Quebra-cabeça normal nº 3 – O SHOW MAIS QUENTE DA CIDADE (Showbiz)

– O SHOW MAIS QUENTE DA CIDADE (Showbiz) Lançamento #3 – ESPERANDO NA FILA (O que você está fazendo?)

– ESPERANDO NA FILA (O que você está fazendo?) Lançamento #4 – CRUZAR A LINHA (O que você está fazendo?)

– CRUZAR A LINHA (O que você está fazendo?) Lançamento #5 – LINE DANCE (O que você está fazendo?)

– LINE DANCE (O que você está fazendo?) Quebra-cabeça normal nº 4 – PIPOCA DE PIPOCA (na cozinha)

– PIPOCA DE PIPOCA (na cozinha) Quebra-cabeça normal nº 5 – VOCÊ VAI SEGUIR MEU CAMINHO? (Letra da música)

– VOCÊ VAI SEGUIR MEU CAMINHO? (Letra da música) sexta-feira dos fãs – Irlanda

E aqui estão as respostas para o quebra-cabeça de ontem, quinta-feira, 2 de janeiro:

Quebra-cabeça redondo bônus – TANTO EM COMUM (Frase)

– TANTO EM COMUM (Frase) Lançamento nº 1 – UM NOVO COMEÇO (Coisa)

– UM NOVO COMEÇO (Coisa) Lançamento #2 – UVAS SEM SEMENTES (Comida e bebida)

– UVAS SEM SEMENTES (Comida e bebida) Quebra-cabeça normal nº 1 – RENOVE MINHA ASSOCIAÇÃO À GINÁSTICA (O que você está fazendo?)

– RENOVE MINHA ASSOCIAÇÃO À GINÁSTICA (O que você está fazendo?) Quebra-cabeça normal nº 2 – MOUSSE DE CABELO E CHOCOLATE (Mesmo Nome)

– MOUSSE DE CABELO E CHOCOLATE (Mesmo Nome) Quebra-cabeça normal nº 3 – MEET ME TONIGHT IN ATLANTIC CITY (letra da música)

– MEET ME TONIGHT IN ATLANTIC CITY (letra da música) Lançamento #3 – ESTRELAS NOS MEUS OLHOS (frase)

– ESTRELAS NOS MEUS OLHOS (frase) Lançamento #4 – UMA CANÇÃO NO MEU CORAÇÃO (Frase)

– UMA CANÇÃO NO MEU CORAÇÃO (Frase) Lançamento #5 – UM SAPO NA MINHA GARGANTA (frase)

– UM SAPO NA MINHA GARGANTA (frase) Quebra-cabeça normal nº 4 – AMIGOS PARA A VIDA (Pessoas)

O concurso Fan Friday de Collette ainda está ativo e uma nova palavra de sorteio será postada em algum momento durante o episódio de 3 de janeiro.

A Roda da Fortuna também tem vários concursos este mês, incluindo a chance de ganhe uma viagem para Porto Rico no Instagram e um sorteio de um cruzeiro pela Holland America para uma viagem de 7 dias para dois para um concurso que acontecerá de 13 a 17 de janeiro. Os observadores também podem ganhar US$ 10.000 participando do concurso My$tery Wedge e entrando com seu SPIN ID.