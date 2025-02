Quebrando a cadeia de walkot Medan arrastada pela corrupção, Bobby Nasudo: espero que possa continuar

Enquanto isso, viva – O prefeito de Medan, Muhammad Bobby Afififity, no final de seu mandato, quebrou a cadeia do prefeito de Medan, que sempre foi arrastado por um caso de corrupção. Três prefeitos de Medan antes de Bobby sempre tropeçaram com um caso de corrupção.

Bobby terminará sua posição como prefeito de Medan na quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. No mesmo dia, o genro do ex-presidente da Indonésia Jokowi será nomeado governador de Sumatra del Norte para o período 2025-2030 pelo presidente da República da Indonésia, Pabowo Subianto.

“Espero que isso possa continuar”, disse Bobby em Medan, na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Bobby relatou que Rayat deveria sentir o desempenho dos líderes no governo da cidade de Medan.

“Queremos esta cidade de Medan, o governo está limpo e a comunidade pode sentir suas políticas”, disse Bobby.

 Prefeito de Medan Tengku Dzulmi Eldin Foto: Entre fotos/m risyal hidayat

A partir dos dados coletados, três prefeitos anteriores de Medan que ficaram presos em um caso de corrupção tiveram que liberar suas posições. Primeiro, Abdillah, que serviu como prefeito de Medan para o período 2000-2005 e 2005-2010.

Abdillah esteve emaranhado em um caso de corrupção na aquisição de caminhões de bombeiros e na apropriação indevida da APBD em 2008. O painel dos juízes condenou Abdillah com 4 anos de prisão.

Segundo, o prefeito de Medan, de Rahudman Harahap, o período de 2010-2015, que foi pego em um caso de corrupção de casos de corrupção de autoridades da aldeia (TAPD) pelo escritório do promotor de Sumatra (TAPD).

A suposta corrupção foi realizada por Rahudman em sua capacidade como secretário regional de South Tapanuli Regency 2004-2006. As ações de Rahudman fizeram com que o Estado sofresse perdas de até Rp2.071 bilhões ou pelo menos RP1.590 bilhões de acordo com os resultados do cálculo da agência de supervisão financeira e de desenvolvimento da Sumatra Norte (BPKP). O Tribunal de Corrupção de Medan condenou Rahudman a 4 anos de prisão.

Então, o terceiro é o prefeito de Medan de Dzulmi Eldin no período 2015-2020, que foi derrotado por uma operação da Comissão de Erradicação de Corrupção (OTT). Dzulmi foi arrastado para uma caixa de suborno da cabeça do serviço.

Foi condenado a 6 anos de prisão e uma multa de RP5 bilhões em 4 meses de confinamento.