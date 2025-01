Queda de energia em diversas áreas de Tiruchi nos dias 22 e 23 de janeiro

O fornecimento de energia será suspenso das 9h45 às 16h do dia 22 de janeiro nas seguintes áreas da cidade, já que a Tangedco planeja iniciar os trabalhos de manutenção nas subestações de Thennur e Varaganeri:

Extensão Leste e Oeste de Thillai Nagar, Gandhipuram, Annamalai Nagar, Karur Bypass, Thevar Colony, Thennur High Road, Anna Nagar Leste e Oeste, Pudu Mariamman Temple Street, Shastri Road, Rahmaniapuram, Seshapuram, Ramarayar Agraharam, Vadavur, Vinayagapuram, Vamadam, Jeeva Nagar, Madurai Road, Kalyanasundarapuram, Valluvar Nagar, Nathersha Pallivasal, Old Goodshed Road, West Boulevard Road, Jalal Pakkiri Street, Jalal Kuthiri Street, Kuppankulam, Jaffersha Street, Big Bazaar Road, Super Bazaar, Singarathope, Babu Road, Madhuram Grounds, Bharathiar Street, Sunnambukara Street, Santhukadai, Kallatheru, Allimal Street , Rua Khiledhar, Sub Jail Road, Bharathi Nagar, Hidayath Nagar, Estrada Quaid-e-Milleth, Rua Periya Chetti, Rua Chinna Chetti, Rua Periya Kammala, Rua Chinna Kammala, Marakkadai, Old Passport Office Area, Vellamandi, Mercado Gandhi, Estrada Thanjavur, Kal Mandhai e Cooni Bazaar; Mahalakshmi Nagar, Dhanarathinam Nagar, Soldadores Nagar, Tharanallur, AP Nagar, Viswas Nagar, Vasantha Nagar, Alanganathapuram, Veerama Nagaram, Pookollai, Kamarajar Nagar, Chekkadi Bazaar, Bharathi Nagar, Kalaignar Nagar, Jardim Arumuga, PS Nagar, Bypass, Varaganeri, Periyar Nagar, Pitchai Nagar, Arulanandapuram, Annai Nagar, Malligaipuram, Rua Padaiyatchi, Dharmanathapuram, Rua Kallukara, Rua Khanmian Mettu, Duraisamipuram, Irudhayapuram, Kuzhumikarai, Mariam Nagar, Sangiliandapuram, Rua Bharathi, Valluvar Nagar, Attukaratheru, Anna Nagar, Estrada Manalvarithurai, Rua Ilango, Rua Gandhi, Fátima Rua, Periyapalayam, Pillaima Nagar, Rua dos Pensionistas, Edatheru, Rua Muçulmana, Anandapuram, Nidyananthapuram, Rua Parupukara, Rua Sannidhi e Rua Bhajanaikooda.

na quinta-feira

O fornecimento de energia permanecerá suspenso das 9h45 às 16h do dia 23 de janeiro nas seguintes áreas do distrito de Tiruchi devido aos trabalhos de manutenção a realizar pela Tangedco na subestação de Vengaimandalam:

Moovanur, Vengaimandalam, Thaneerpandal, Mela Kannukulam, Keezha Kannukulam, Parvathipuram, Kuruvampatti, Kallur, Veppanthurai, Chozhanganallur, Senthamaraikan, Sirugambur, No.2 Kariyamanickam, Sennakarai, Ramagiripatti, Senkudi, Vazhmalpalayam, Chettimangalam, Neiveli, Killiyanallur, V. Maniampatti, Silaiyaathi, Thudaiyur, Pandiyapuram, Sunaippuganallur, Eachampatti, Moovarayampalayam, Koundampatti, Kuruvikarankulam, Kattukulam, Theerampalayam, Thillampatti, Pazhaiyur, Senkuzhipatti, Udaiyampatti, Thirupainjeeli, Thiruvarangapatti, Peramangalam, Chathirapatti, Mayandikottam, Kalavaipatti, Poonampalayam, Thiruvellarai, Salakadu, Pulivalam, Manpara, Santhanapatti, Pudupatti, Pazhampudur, Thiruthalaiyur e Nallayampatti.