Queda de uma indústria poderosa

O Auto Nagar, um dos maiores centros automotivos do país, é semelhante a um motor que funciona a toda velocidade. Em sua estrada principal, inúmeros inúmeros pessoas e veículos e, no ar, o cheiro de diesel e gordura antiga persiste.

No entanto, quando alguém entra na poeira e largura dos 4th Cross Road, uma vez em casa para dezenas de oficinas de construção do corpo do caminhão e alinhadas de ambos os lados por caminhões desatualizados renomeados por seus fabulosos obras de tinta, o Rumble morre lentamente.

Exceto pelo aumento ocasional das ferramentas de metal e pelo zumbido dos motores, a estrada permanece em silêncio. Muitos de seus workshops de assinatura (ou galpões no idioma local) colocaram as persianas, para sempre. A atividade febril tão característica do Auto Nagar está muito faltando aqui.

O Sheikh Kaza, que supervisiona os trabalhos relacionados à pintura de caminhões na oficina de construção do corpo Sheik Muneer, fica dentro de um pequeno escritório, com um céu limpo, céu. Ele estava livre para falar por um longo tempo, o que, diz ele, era incomum nesta época do ano. Anteriormente, havia 25 pessoas trabalhando com ele; Agora, há três, ele diz com um sorriso, que, no entanto, não poderia mascarar seus medos de desemprego.

A maioria das ruas interiores, onde há centenas de oficinas de construção corporal, usa uma aparência semelhante e triste, e os homens não têm muito o que fazer, embora janeiro seja a temporada para seus negócios. A poeira parecia ser o detalhe mais ativo da cidade, cobrindo tudo e tudo.

As razões para esse investimento da fortuna são vários, o Sr. Sheik Kaza começa. O primeiro tem a ver com uma decisão política do centro, a segunda é a queda dos jovens que se apresentam para trabalhar e o terceiro são as decisões do governo do estado nos últimos cinco anos, o que colocou os donos de caminhão em um solução em uma solução.

O primeiro dominó

Em fevereiro de 2016, o Ministério dos Transportes por estrada e estradas publicou um rascunho de notificação no Bharat (BS) VI suporta as unidades de construção do corpo no setor organizado da ONU.

As cabines, os motores e outras partes dos veículos compatíveis com o BS VI são tecnologicamente muito avançados do que os dos padrões anteriores. E esses avanços estão além do entendimento dos trabalhadores de automóveis mais analfabetos, mas qualificados, que sobrevivem na construção do caminhão e na cabine do corpo e no reparo de veículos.

“A Auto Nagar costumava ter 10.000 oficinas independentes para a construção do corpo do corpo. O número agora foi reduzido para menos de 5.000; Miles perdeu o trabalho ”, diz Sheik Kaza.

Elaborando seu trabalho, o Sr. Sheik Kaza diz que fabricantes de caminhões como Bharat Benz, Tata Motors e Ashok Leyland costumavam vender apenas chassi e capuz de um caminhão. Foram os workshops independentes para a construção do corpo do corpo, como os de Auto Nagar, que construíram o corpo da cabine e da carga do veículo, dependendo do tipo de produto a ser transportado. Milhares de famílias dependiam da indústria da construção do corpo do caminhão em Auto Nagar, diz ele.

Explicando por que as novas regras de transmissão acabaram sendo uma ruína para os trabalhadores locais, o presidente da autoridade local da área industrial, Durga Prasad, diz: “O modelo BS VI requer cabines sofisticadas. Eles têm sensores e precisam de um laptop para reparar veículos que atendam à BS VI. Nossos trabalhadores aqui podem trabalhar em veículos que atendem à BS II e III, mas não estão equipados com o conhecimento necessário para fabricar uma cabine de caminhão de acordo com os padrões da BS VI.

Além disso, as cabines agora estão sendo fornecidas pelos próprios fabricantes, deslocando o trabalho de milhares de trabalhadores especializados na instalação de cabines.

Meios de subsistência para muitos

“Uma cabine de caminhão é uma fonte de emprego para 10 a 15 pessoas de cinco setores diferentes, incluindo eletricistas, soldadores, pintores e aqueles que fazem Tinking. Às vezes, por sua vez, eles contratam assistentes para consertar assentos, espelhos, etc. Por outro lado, o corpo de carga é construído por Blacksmiths. Se as empresas fornecerem cabines, o que teremos? Pergunte ao Sr. Prasad.

Em geral, mais de 5.000 caminhões em todo o estado e também dos estados vizinhos de Karnataka, Tamil Nadu, Odisha e, às vezes, de Maharashtra visitam o Auto Nagar todos os meses. O Centro Automotivo é uma fonte direta de emprego para mais de um trabalhador, incluindo mecânicos, ferreiros, pintores, carpinteiros e soldadores, e emprego indiretos para muito mais, como ajudantes e fornecedores de chá e lanches, diz Prasad. Segundo Prasad, cerca de 10.000 trabalhadores foram a outros lugares, como Warangal e Khammam em Telangana, em busca de trabalho em outros setores, imediatamente depois que os fabricantes começaram a fornecer cabines.

S Chinna Rao, proprietária da oficina de construção do corpo de Dhana Lakshmi e presidente da Buerpo Auto Nagar Construction Association, diz que o período de dezembro a abril foi um bom momento para seus negócios. “Em 2019-2020, recebemos pedidos de 80 a 100 proprietários de caminhões. Agora, o número foi reduzido para 20-40 ”, diz ele. Chinna Rao diz que o corpo é feito para medir, dependendo do tipo de mercadoria que o veículo carregaria. “Se o caminhão se destina a transportar perecíveis, o corpo geralmente é feito de madeira para deixar o ar entrar”, diz Chinna Rao, e acrescenta que um corpo de ferro é selecionado para transportar produtos pesados.

São necessários 20 dias para terminar o trabalho em um caminhão. Quando o prédio do corpo terminar, os pintores começam a trabalhar. Dependendo do tipo (veículo comercial leve e veículo comercial pesado) e do material usado para construir o corpo, o proprietário do workshop cobra entre ₹ 4 lakh e ₹ 5,5 lakh para a cabine e o corpo, diz Chinna Rao.

Depois de pagar eletricidade e outras faturas, o proprietário do workshop dá uma soma global ao contratado, que recebe seu corte e dá o resto aos subcontratados da pintura, toque -ups e soldos, que, por sua vez, recebem seu corte. A quantia restante para os 20 trabalhadores dos 20, que recebem algo entre ₹ 900 e ₹ 1.200 por dia.

O que os proprietários de caminhões dizem

O número de proprietários de caminhões que trazem seus veículos para a fabricação nesses workshops caiu após a entrada do modelo BS VI. Os proprietários de caminhões também não estão felizes com o modelo.

YV Eswara Rao, secretário geral da Associação de Proprietários da AP LLOR, diz que, após a introdução do BS VI, os proprietários de caminhões tiveram que ir a empresas para cada pequeno problema. “O reparo de um veículo compatível com o BS VI é uma questão cara”, acrescenta ele.

Um aumento no imposto verde dos veículos durante a posse do regime anterior no estado exacerbou a situação, diz ele. “Anteriormente, costumávamos pagar entre ₹ 200 e ₹ 500 anualmente. Então, o governo anterior, através da lei tributária de veículos motorizados (emenda) da AP em 2021, aumentou o imposto de ₹ 5.000 para veículos de 7 para 10 anos, ₹ 10.000 para veículos de 10 a 12 anos e ₹ 20.000 para veículos superiores a 12 anos . “

Eswara Rao disse que muitos pararam de entrar no negócio devido à carga tributária e ao crescente custo de manutenção.

Extreme Palo curto

Mesmo uma ligeira mudança no negócio de transporte tem um efeito em cascata no carro Nagar, e os mais afetados são os trabalhadores salariais diários.

Em um dos galpões perto da oficina de Durga Prasad, Sheik Kaza Vali, A maioria (Supervisor) do trabalho de pintura, leva alguns minutos de trabalho em uma cabine para dizer que os trabalhadores costumavam obter ₹ 1.000 por dia. “Agora, muitos foram trabalhar como motoristas automáticos, trabalhadores da construção civil ou vendedores vegetais. A situação atual os forçou a trabalhar para salários mais baixos ”, acrescenta.

Quando o seu Kurt foi o pó, o Sr. Sheikh Kaza Vali se pergunta se algo for deixado em Nagar nos próximos cinco anos.

D. Suresh, quarenta e dois, que começou a trabalhar em Auto Nagar aos 10 anos, foi um dos primeiros a procurar melhores oportunidades em outros lugares. Sr. Suresh, agora uma pintura melhorarEle sentiu a pitada durante a pandemia. “Por dois anos, não tive o trabalho certo”, diz Suresh, que agora encontrou trabalho no mesmo setor em Hyderabad, Telangana. “O negócio em Telangana está muito melhor agora. Conheço muitos que vieram aqui de Vijayawada ”, diz ele através de um telefonema.

Vindo de uma família de pintores de caminhões, o Sr. Suresh lembrou como, quando criança, ele costumava viajar de sua casa em uma cidade para o portão automático Nagar no ônibus pagando uma taxa de ₹ 1. 1 da porta, ele andou Para o workshop dele, carregando seu almoço.

“Depois de 14 anos, cheguei ao cargo de supervisor e, ao mesmo tempo, havia 20 trabalhadores embaixo de mim. Nos últimos cinco anos, houve uma crise financeira paralisante … Eu não era dinheiro suficiente depois de pagar trabalhadores ”, diz ele. Enfrentado sem opção, o Sr. Suresh foi para Hyderabad, deixando sua família em Vijayawada. O perigo iminente de desemprego continua a flutuar sobre seu futuro, acrescenta ele.

Os trabalhadores entraram em contato com políticos e funcionários para obter ajuda. “Fomos informados de que seríamos treinados em habilidades exigidas por uma empresa. Mas muitos de nós não são alfabetizados. Também não podemos escrever compromissos. Como podemos sobreviver em um campo onde os laptops são usados ​​para tudo? A atualização da tecnologia é boa, mas os governos também devem pensar em pequenos trabalhadores como nós ”, diz Suresh.

“Eles dizem que os robôs pintarão caminhões no futuro. Ainda estamos no estágio em que usamos termos como ‘Gajalu’ para medidas enquanto as empresas usam ‘MM’ “, diz Sheik Kaza Vali”. trabalhar para onde iremos sem história educacional?

Muitos, como o Sr. Sheik Kaza Vali, estão fixando suas esperanças de que a atividade de construção retoma em Amaravati, que, segundo eles, compensarão parte do impacto negativo da transição dos veículos para os padrões da BS VI.

Jawahar Auto Nagar e a herança industrial de Vijayawada, ou simplesmente, o Auto Nagar, estende mais de 330 acres no círculo eleitoral da Assembléia Leste de Vijayawada e emergiu em 1966.