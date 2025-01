Queima de gás, de volta a mais de 50 euros em Amsterdã

O preço do gás no mercado de Amesterdão está novamente a subir. Os futuros do TTF ultrapassaram novamente os 50 euros por megawatt-hora, ganhando 3,3%, para 50,3 euros por megawatt-hora, com o spread entre os contratos que expiram no próximo verão e os contratos que expiram no próximo inverno aumentando ainda mais para 5,4 euros por megawatt-hora.

A subida dos contratos de verão azedou nos últimos dias, depois de o gestor de mercado alemão ter admitido discussões com os operadores sobre um incentivo ao enchimento dos armazéns, cuja rápida redução está a alimentar preocupações sobre os custos e a possibilidade de a Europa voltar a enchê-los no próximo mês.

