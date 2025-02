Queixa policial depois que o motorista da van corre com a cena do acidente de bonde que deixou a garota morta

A polícia se queixa de testemunhas depois que o motorista da van escapou com uma colisão de MEST com um bonde morto por uma menina de três anos no centro da cidade de Manchester.

O transporte para o maior Manchester (TFGM) disse que a colisão ocorreu em 9,56 horas no sábado entre vans e bondes na Mosley Street.

A polícia de Grande Manchester disse que a van colidiu com o bonde, forçando o veículo à calçada em que ele colidiu com um pedestre.

Pedestrian, uma menina de três anos, morreu no hospital por seus ferimentos.

Ocorreu um incidente na Mosley Street, no centro de Manchester (Alamy Stock Photo)

A polícia disse que o motorista da van escapou em cena e policiais “após várias linhas de interrogatório para localizá -lo”.

Nenhuma prisão é feita e as investigações continuam na Mosley Street, Booth e Nicholas Street Street.

O chefe assistente Stephen Stephanie Parker disse: “Primeiro, gostaria de enviar condolências à família da vítima.

“Este é um incidente trágico no qual a jovem infelizmente perdeu a vida, apesar das melhores tentativas de salvá -la.

“Nossa investigação está em andamento e explora uma série de investigações. Ela é tratada como um incidente isolado sem uma ameaça mais ampla da comunidade.

“Agradeço ao público por paciência com o distúrbio, esse incidente fez com que nossos funcionários permanecessem em patrulhas à noite. Se você tiver alguma preocupação, converse com nossos oficiais e crie -os porque eles estão aqui para ajudar e ajudar.

“Apelamos a quaisquer testemunhas e a qualquer pessoa que tenha visto o motorista da van deixar seu veículo para entrar em contato conosco. Entre em contato com a polícia no número 0161 856 4741 citando o DNevnik No. 1086 de 22/02/25.

A polícia disse que as informações podem ser divididas por meio de uma função LiveChat em seu site ou através de caridade independente, Grimace, Anonymous, às 0800 555 111.

O porta -voz da TFGM disse: “Todos os nossos pensamentos estão com sua família e amados neste momento incrivelmente difícil. Apoiamos a polícia com sua investigação.

“Ainda existe um distúrbio do Metrolink após o incidente e verifique o site da rede de abelhas e o aplicativo para obter as mais recentes informações de viagem”.

Porta -voz de serviço na Clínica Northwestern: “Nossos pensamentos estão com a família e amados por uma garota que morreu tristemente após o incidente no centro da cidade de Manchester hoje.

“Participamos da cena na Mosley Street às 9,58 da manhã, que respondeu duas ambulâncias, uma resposta rápida, um veículo de reação rápida, duas equipes para clínicas aéreas e vários médicos altos e vários médicos altos”.