Queixas do motorista de caminhão de pedágio morto de Ciawi por falta de horas de sono no centro das atenções

Bogor, vivo – O incidente de um acidente fatal na porta de pedágio Ciawi 2 de Bogor, em Yakarta, que envolveu caminhões de transporte de galão com a polícia número B 9235 Pyw no Centro de Atenção.

Sabe -se que o motorista do caminhão, abençoado Wijaya, que agora está sendo tratado no Hospital Regional de Ciawi, geralmente reclama da falta de sono, suas queixas que ele transmitiu através de sua conta pessoal de Tiktok, @Benseded

Em algumas acusações em suas redes sociais, ele abençoou as exaustivas condições de trabalho.

“O capital é entusiasmado, forte mental, não é pioneiro, nem herdeiros, apenas danificado de sono, sem horas de vôo”, escreveu ele em uma das acusações.

Outra queixa que ele expressou destacou longas horas de trabalho.

“Não pergunte quanto salário, tente perguntar quantas horas começam a trabalhar e a que horas eu durmo para relaxar”, acrescentou.

Abençoado também expressou a esperança de segurança ocupacional em meio aos rigores do mundo dos transportes, onde quando outras pessoas dormiam no meio da noite, ele teve que trabalhar.

“Quando as pessoas louvam a dormir, oramos por segurança no trabalho”, ele escreveu em outra carga que mostra a história do vídeo do caminhão que funciona à noite.

Isso causou especulações e conversas nos comentários da conta, alguns usuários da Internet duvidaram do acidente devido à falha do freio, especialmente os usuários da Internet avaliaram que a condição física do caminhão Hino branco parecia parecer bom.

O caminhão Fl8Jtla Hino, de propriedade de Pt Tritunggal Mahesa Jaya, dirigido por Bendi, passou no teste KIR em 11 de novembro de 2024, com um período de validade até 11 de maio de 2025.

No entanto, uma maior investigação determinará se esse acidente é realmente causado por uma falha no sistema de frenagem ou se existem outros fatores que contribuem.

Acidente trágico na estrada de pedágio da Ciawi

O acidente ocorreu na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025, à noite. O caminhão dirigido por Beni sofreu uma suposta falha de freio ao dirigir de Ciawi para Yakarta. Como resultado, o veículo perdeu o controle, colidiu com vários carros à sua frente, fazendo com que oito pessoas morressem e 11 pessoas ficaram feridas.

Os resultados da investigação da equipe de polícia nacional de Korlantes, juntamente com a polícia regional do Java Ocidental, revelaram os fatos. Kombes Pol Dodi Dodianto, da cabeça da auditoria de Korlandas Polri Kasubdit, declarou que ele não estava travado em cena.

“Depois de aprofundar as evidências existentes, observamos que, no fator da estrada, não foi encontrado em tudo. Isso mostra que o veículo não fez um esforço de frenagem antes do acidente”, explicou Dodi na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025 citado por Viva .co.id.