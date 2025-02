Quem é a esposa de Adam Levine? História do trabalho e relacionamento de Behati Prinsloo

Adam Levine É um ótimo nome no mundo da música e é conhecido por suas contribuições para a popular banda marrom. Enquanto o cantor continua conquistando corações, o centro das atenções está agora em sua vida amorosa. Muitos querem saber quem o artista musical é casado. Então, quem é Esposa de Adam LevineE o que você ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa de Levine, o trabalho dela e a história do casal.

Com quem é Adam Levine?

Adam Levine é casado com Behati Prinsloo.

Levine tem sido um parceiro de apoio para sua esposa. Em um vídeo para hoje, Prinsloo reconheceu o marido por estar com ela durante sua depressão pós -parto. Ela disse: “Tive momentos de pós -parto que senti que iria chegar, mas meu marido era incrivelmente solidário e sempre me tirava disso”. (através Pessoas)

Qual é o trabalho de Behati Prinsloo?

Behati Prinsloo é um modelo e designer.

Nascido em 16 de maio de 1988, Prinsloo vem de Grootfontein, Namíbia. Ela deixou seus estudos após a nona série para ter uma carreira completa em modelagem.

O modelo adornou as capas da Vogue Brasil, Vogue Türkiye e muitas outras. Ele também caminhou pela rampa Louis Vuitton, Versace e Miu Miu, para citar alguns.

Além da modelagem, Prinsloo virou um designer para a coleção de cápsulas de figurinos da Victoria Secret, Behati Ama Pink. Ele também projetou uma linha de jeans para THVM e uma coleção de moda e acessórios para uma alta costura.

História do relacionamento de Adam Levine e Behati Prinsloo

Adam Levine e Behati Prinsloo se conectaram pela primeira vez em 2012 através de um amigo comum por meio de um email. Em uma matéria de capa para Net-a-portaO modelo abriu em sua primeira reunião. Ela disse: “Adam estava procurando uma garota para um videoclipe que poderia fazer alguma ação, e nossa amiga disse:” Você deveria conhecer Behati porque ela é uma Marimacho total e deprimida para qualquer coisa.

A dupla se apaixonou enquanto se comunicava por e -mail. Levine e Prinsloo causaram rumores de cotações pela primeira vez em julho de 2012, quando foram vistos em um compromisso no restaurante Blue Ribbon. No mesmo ano, eles apareceram como um casal oficial na bola de cavalheiros da GQ. Em maio de 2013, os rumores de ruptura aumentaram quando as pessoas relataram que Levine estava namorando casualmente em um modelo, Nina Agdal.

No entanto, Levine e Prinsloo reuniram e anunciaram seu compromisso em julho do mesmo ano. Um ano depois, o casal casou -se com Flora Farms em Cabo San Lucas, México. Em 21 de setembro de 2016, eles receberam seu primeiro filho, Dusty Rose Levine. Em fevereiro de 2018, seu segundo filho, Gio Grace. Sua família se expandiu em 30 de janeiro de 2023, com o nascimento de seu terceiro filho, um bebê.