Quem é a esposa de Adam Scott? História do emprego e relação Naomi

Adam Scott E sua esposa está casada há quase duas décadas, gerando curiosidade entre os fãs sobre sua linha de relacionamento. Scott é um ator popular, amplamente conhecido por interpretar Mark Scout em Severance e Ben Wyatt nos parques e na Recreação da NBC. Enquanto sua carreira como ator sempre atrai a atenção, muitos se intrigam por sua vida pessoal. Então, aqui há detalhes sobre o relacionamento de Scott e sua esposa.

Com quem Adam Scott se casou?

Adam Scott é casado com Naomi Scott.

Depois de estar juntos por sete anos, a dupla se casou com uma cerimônia íntima em 2005. Desde então, o relacionamento deles permaneceu fortemente e constantemente apoiando as carreiras de outras pessoas. Eles até colaboraram para iniciar uma empresa de produção chamada Gettin ‘Rad Productions. Sob o banner da empresa, projetos como Mama Ghost, Fun e More foram produzidos.

O que é o trabalho de Naomi Scott?

Naomi Scott é um produtor de cinema e televisão.

Ele começou oficialmente sua carreira em 2003, trabalhando como produtor de segmentos no famoso programa, Jimmy Kimmel Live! Em uma entrevista com SagindieEle revelou sobre como mudar de um assistente para um produtor no programa, estendendo mais gratidão pela oportunidade.

“No entanto, foi muito divertido. Tivemos ótimas pessoas que haviam trabalhado em Letterman, incluindo nosso produtor executivo e o escritor principal, então havia a sensação de que tudo poderia acontecer e tinha esse tipo de sensação no programa. Termo, ele logo começou sua própria unidade de produção com Adam Scott.

História do relacionamento de Adam e Naomi Scott

Adam e Naomi Scott foram apresentados por um amigo em comum em um bar em 1998. Em um entrevistaO ator de compensação revelou que “rapidamente”. No entanto, Naomi Scott argumentou que voltou quando o viu agir no palco e ficou rapidamente impressionado.

A dupla trocou votos em 2005 e tem dois filhos juntos. Eles foram chamados Graham e Frankie.