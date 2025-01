Quem é a esposa de Andy García? História de trabalho e relacionamento de Marivi Lorido

As pessoas estão curiosas para saber mais sobre Andy GarciaA esposa e sua história de relacionamento. Um rosto popular no showbiz, Andy Garcia apareceu em vários filmes populares ao longo dos anos. Alguns dos títulos mais aclamados de sua filmografia incluem Ocean’s Eleven, The Godfather Part III, Kill the Messenger e muito mais.

Aqui você encontrará tudo o que sabemos sobre a esposa de Andy Garcia, como eles se conheceram e mais detalhes interessantes sobre o casal.

Com quem Andy García é casado?

A esposa de Andy García é Marivi Lorido García.

Andy e Lorido García são descendentes de cubanos e moram em Miami.

Qual é o trabalho de Marivi Lorido García?

Andy e Marivi Lorido García são proprietários de uma produtora.

O casal dirige juntos sua produtora, CineSon Entertainment. Ao longo dos anos, ele apoiou vários filmes estrelados por Andy Garcia. Um dos projetos mais reconhecidos é a comédia romântica de 1988, Just the Ticket. Outro filme popular da CineSon é City Island, uma comédia dramática de 2009. Sua produção mais recente parece ser At Middleton.

História da relação de Andy e Marivi Lorido García

Andy García conheceu Marivi Lorido em meados dos anos 70 em uma boate em Miami e instantaneamente se apaixonou por ela. Ambos eram estudantes da Florida International University na época. Garcia a pediu em casamento naquela mesma noite e o casal ficou noivo por cerca de sete anos antes de finalmente se casar em 24 de setembro de 1982. Eles são inseparáveis ​​​​desde então.

Andy e Marivi Lorido García têm quatro filhos juntos. A filha mais velha, Dominik García-Lorido, nasceu em 1983. Ela também se tornou atriz e já apareceu com o pai em vários filmes. Suas outras duas filhas, Daniella e Alessandra, nasceram em 1988 e 1991, respectivamente. O quarto filho e único filho do casal, Andrés, chegou em 28 de janeiro de 2002.