Quem é a esposa de Austin Ekeler? História de trabalho e relacionamento de Melanie Wilking

Austin, obrigado e sua esposa estão juntos há quase quatro anos, o que despertou curiosidade sobre o relacionamento deles. Ele é um running back, mais conhecido por sua passagem pelo Washington Commanders. Embora suas aventuras na NFL sempre tenham sido o assunto da cidade, os últimos anos também chamaram a atenção para sua vida pessoal. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a vida de casado e a agenda de namoro de Ekeler e sua esposa.

Com quem Austin Ekeler é casado?

Ekeler é casado com Melanie Wilking.

A dupla decidiu se casar em agosto de 2023, após cerca de dois anos juntos. Ekeler, canalizando seu romantismo interior, levou Wilking a uma praia para propor casamento, onde até suas famílias estavam presentes. No ano seguinte, eles se casaram em uma cerimônia íntima no Hilton Lake Las Vegas Resort & Spa. Eles escolheram este local porque servia como sua “base de operações”. Além disso, queriam também reunir todos os familiares para esta ocasião memorável. “Viver longe de nossas famílias nem sempre é fácil, então ter todos em um só lugar era tudo o que queríamos”, disse Wilking. Pessoas.

Qual é o trabalho de Melanie Wilking?

Wilking é criador de mídia social e dançarino.

As irmãs Wilking, Melanie e Miranda, são conhecidas por seus projetos profissionais de dança. Eles começaram suas carreiras de dança quando eram jovens e mais tarde exibiram seus movimentos no TikTok, ganhando força significativa. Eles também apareceram na série de documentários da Netflix Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult. No entanto, tiveram consequências em relação à 7M Films, que era supostamente um culto. Agora, Wilking carrega seu conteúdo de dança no Instagram, onde tem mais de 640 mil seguidores.

História de relacionamento de Austin Ekeler e Melanie Wilking

A história de amor de Ekeler e Wilking começou quando o primeiro postou suas mensagens diretas. No entanto, o mundo descobriu o romance deles quando a dupla começou a postar nas redes sociais.