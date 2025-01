Quem é a esposa de Bam Margera? História de trabalho e relacionamento de Dannii Marie

Bam Margera tem ganhado as manchetes ao aparecer recentemente no episódio piloto de The Curious Case Of…, um documentário policial. Além de sua vida profissional e lutas, os fãs estão ansiosos para aprender mais sobre sua vida amorosa. Então, quem é a esposa de Bam Margera e o que ela faz?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cônjuge de Margera, seu trabalho e o histórico de relacionamento do casal.

Com quem Bam Margera é casado?

Bam Margera é casada com Dannii Marie.

Marie apareceu no episódio O Curioso Caso de… com o rosto desfocado para os telespectadores. Ela chamou Margera de “seu namorado” enquanto o defendia de Lima, que tentou ameaçá-lo com a polícia. (através Em contato semanal)

Qual é o trabalho de Dannii Marie?

Dannii Marie é modelo.

Marie alcançou grande sucesso no mundo da modelagem. De acordo com sua biografia em Caos Modeloela ficou em quarto lugar no Miss Golden Beach Fitness 2021 como Miss Bikini US. Marie também está incluída no Top 3 da Maxims Finest de 2017 e no Top 5 de 2019. Ela subiu na La Fashion Week, Swim Week e muitas outras. Marie trabalhou com inúmeras agências promocionais e também participou de feiras de iates como The Ft Lauderdale Boat Show, The International Miami Boat Show e outras.

Ao longo de sua carreira, Marie colaborou com designers, marcas e empresas importantes como Lamborghini e Ferrari. ela também está em Instagram Atualmente com um total de 32,7 mil seguidores e sua biografia a descreve como uma “Rainha Certificada do Stretch”. Seu perfil apresenta algumas fotos impressionantes que mostram sua personalidade confiante.

História de relacionamento de Bam Margera e Dannii Marie

Bam Margera e Dannii Marie se cruzaram pela primeira vez em junho de 2023, um mês antes do fim de sua tutela sob Lima. Margera estava lutando com problemas de saúde mental devido a casos e dependência de drogas e álcool. No entanto, a modelo mudou sua vida para sempre, ajudando-o a recuperar a sobriedade para retomar a patinação. Margera fez a pergunta a Marie em outubro de 2023 e os dois ficaram noivos. (Semanal dos EUA)

de acordo com TMZO casal se casou em maio de 2024 no histórico Val Verde Hotel, no condado de Socorro, Novo México, e é inseparável desde então.